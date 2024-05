EDOMEX | Exhiben a candidata panista disparando arma larga en un fiesta…

ESTADO DE MÉXICO, MX.- Evelin Mayén González, candidata del PAN a la presidencia municipal de Jilotzingo, es exhibida en un video, en redes sociales, donde se le ve haciendo uso y disparando un arma de alto poder durante una fiesta, publicó La Jornada.

El video se ha difundido en diferentes cuentas de Facebook, donde se observa a la panista recibir tragos de una botella, que le es inclinada directo a la boca, en medio de la algarabía de una celebración

Luego en algún momento, Mayén González porta un arma de alto poder y es flanqueada por tres hombres que le ayudan a sostener el artefacto al tiempo que la dispara al aire en medio de la oscuridad.

Las escenas tienen una serie de comentarios de descalificación de vecinos, quienes cuestionan la conducta de la abanderada.

“Asumo mi responsabilidad, me equivoqué; sin embargo, un video no me define, me define mi trabajo, ustedes me conocen y ustedes saben lo que hemos venido realizando, este proyecto se sigue fortaleciendo”, expresó la aspirante panista en un mensaje también de redes sociales.

Evelyn Mayén gobernó Jilotzingo en el trienio 2018-2021. El video se emitió previo a un debate público que sostuvo este viernes con sus adversarios Raciel Eugenio Chavarría de la coalición Sigamos Haciendo Historia; Miguel Rosas Solis de Movimiento Ciudadano, y la alcaldesa con licencia Ana Teresa González del PRI. (Fuente: La Jornada)