‘Los cárteles de la droga de México están prosperando’, según Financial Times

ESTADOS UNIDOS.- Los grupos del crimen organizado han aumentado su control sobre extensas áreas de México debido a la decisión del presidente de no usar al Ejército para combatirlos, reveló el medio internacional Financial Times en un artículo titulado “Los cárteles de la droga de México están prosperando”, publicó latinus.us.

Muchos grupos criminales han expandido sus actividades hacia otras más lucrativas, de acuerdo con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) los cárteles de Sinaloa y Jalisco también participan del tráfico de armas, migrantes, trata de personas para explotación sexual, extorsión y otros crímenes.

Los grupos del crimen controlan más territorio que nunca, una tercera parte del país está bajo su mando, de acuerdo con cálculos del Ejército de Estados Unidos, revela el reportaje.

El consultor Eduardo Guerrero dijo al Financial Times que los cárteles se han expandido porque la política “abrazos, no balazos” tuvo el efecto no deseado de aumentar la presencia geográfica del crimen organizado a áreas donde no estaba presente porque las Fuerzas Armadas no enfrentan a los criminales.

Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia, dijo al diario que rechaza las críticas a la política de seguridad porque, a su juicio, las órdenes para combatir a los cárteles significan una “licencia para matar. No creemos en eso, nosotros creemos en la justicia”.

En el extenso reportaje también recoge testimonios de dirigentes empresariales, que pidieron que no se citara su nombre por temor a represalias, quienes señalaron que de acuerdo con una encuesta de Coparmex, la mitad de sus afiliados dijo que han sido víctimas de un crimen, mientras la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el robo a transporte aumentó 46% entre 2021 y 2023.

Otro estudio, el de la Cámara Americana de Comercio, indica que 13% de sus afiliados gastan alrededor de 8% de su presupuesto sólo en seguridad.

Un directivo de la banca privada cuyo nombre mantuvieron bajo reserva dijo a la publicación que la situación está volviéndose insostenible.

“Mucha gente piensa: ‘déjenlos trabajar, es parte de la economía’, pero veo a muchas empresas que están pensándolo dos veces antes de invertir en México. Los riesgos en seguridad son muy, muy grandes”.

El diario señala que los expertos ponen en duda las cifras de homicidios que da a conocer el gobierno porque no incluyen la cantidad de desapariciones, que alcanzaba 115 mil el año pasado; de esas desapariciones, 43 mil ocurrieron en el sexenio de López Obrador.

También llaman la atención sobre el hecho de que la proporción de “delitos contra la vida” se reportan como asesinatos o “muertes por causa indeterminada”, lo que hace suponer que se reclasifican los delitos.

El Financial Times es una de las publicaciones más influyentes con un millón 300 mil suscriptores alrededor del mundo. (Fuente: latinus.us)