TABASCO | Libra Javier May medidas cautelares tras denuncia de violencia política de género

TABASCO, MX.- La Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Tabasco resolvió, por mayoría de votos, negar las medidas cautelares solicitadas por la candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Minés de la Fuente, contra su contrincante de Morena, Javier May Rodríguez, por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, publicó xevt.com.

Luego del empate que se tuvo el domingo, este lunes se volvió a someter a votación, por lo que los consejeros Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo y Víctor Humberto Mejía Naranjo votaron en contra del proyecto especial sancionador emitido por la Secretaría Ejecutiva, mientras que el consejero Vladimir Hernández Venegas fue el único que votó a favor.

De la Fuente Dagdug denunció a May Rodríguez, porque en el último debate, consideró que el morenista hizo expresiones misóginas en su agravio, tras expresar que era una pena que su esposo Gerald Washington Herrera -quien encabeza la lista de candidatos plurinominales de MC- no esté haciendo campaña y ella sí.

Al razonar su voto en contra, la consejera Rosselvy del Carmen Domínguez advirtió “incongruencias” en el proyecto, ya que “se estaba solicitando una cosa y concediendo otra”.

Agregó que la denunciante había solicitado medidas de protección para prevenir mayores daños, sin embargo, dijo que el proyecto no es “exhaustivo” pues no hacía alusión a alguna de las medidas de protección solicitada por la abanderada emecista.

Además, expuso que el esposo de Minés de la Fuente pasó a formar parte del tema público, desde el momento en que le fue aprobada su candidatura plurinominal.

“Si bien contraer matrimonio pudiera ser un acto público, pero que se da en la vida privada, al formar parte de la lista de candidaturas plurinominales pasa a ser un tema del dominio público”, comentó.

A su vez, el consejero Víctor Mejía señaló que para dictar medidas de tutela preventiva, las autoridades deben tener datos objetivos, razonables y pruebas con las que puedan sostener en el acuerdo que es muy predecible que el denunciado va a volver a cometer estos actos.

El representante electoral de MC, José Eduardo Frías Sosa, aseveró que la expresión de May Rodríguez contra Minés de la Fuente sí constituyó violencia política en razón de género y que no era desproporcional defender y proteger a una víctima para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.

“No podemos permitir que este tipo de situaciones sigan aconteciendo, si desde este momento no damos la pauta y ponemos el ejemplo de que quien comete un hecho o presumiblemente comete un hecho pueda ser sancionado, lo único que hacemos es a abonar a la impunidad y que esto siga pasando y no lo podemos permitir”, refirió.

Tras la discusión y votación, el proyecto emitido por la Secretaría Ejecutiva se devolvió para la elaboración de uno nuevo en el que se niega la medida cautelar solicitada por Minés de la Fuente, informó el consejero Vladimir Hernández Venegas.

Previamente, los representantes de Morena habían calificado como un exceso la medida cautelar que se pretendía aprobar contra su abanderado, además acusaron que no se habían estudiado a fondo las expresiones, ya que se trata de un cuestionamiento de índole político realizado en el marco del debate. (Fuente: xevt.com)