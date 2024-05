EU | Robert De Niro llama a Trump ‘payaso peligroso’; pide votar por Biden

ESTADOS UNIDOS.- El actor Robert De Niro y dos expolicías que defendieron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, Harry Dunn y Michael Fanone, se presentaron en las puertas de la sala del tribunal neoyorquino donde se celebra el juicio contra Donald Trump, donde advirtieron sobre la posibilidad de que el expresidente regrese a la Casa Blanca, publicó La Opinión.

En su mensaje, el protagonista de la película El Padrino, calificó Donald Trump de “payaso” empeñado en destruir la democracia estadounidense. Dijo que los neoyorquinos alguna vez toleraron a Trump, pero ahora lo reconocen como una amenaza.

“Ayer fue el Día de los Caídos. Un buen momento para reflexionar sobre cómo los estadounidenses lucharon y murieron para que podamos disfrutar de las libertades que nos garantiza un gobierno democrático. Un gobierno que, como dijo el presidente Lincoln, (es) “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y no desaparecerá de la tierra”, insistió, al mismo tiempo que advirtió, “Bajo Trump, este tipo de gobierno desaparecería de la tierra. No es mi intención asustarlos. No, no, esperen, tal vez sí sea mi intención asustarlos, si regresa a la Casa Blanca, podrán despedirse de estas libertades que todos damos por sentado”.

De Niro dijo que aceptó participar en el anuncio “porque muestra la violencia de Trump y nos recuerda que usará la violencia contra cualquiera que se interponga en el camino de su megalomanía y codicia”.

“Si vuelve, se los puedo decir ahora mismo. Él nunca se irá… Esto no es una amenaza. Esta es una realidad. Y es por eso que me uní a la campaña Biden-Harris porque la única manera de preservar nuestras libertades y salvar a nuestra humanidad es votar por Joe Biden”, anunció.

En su discurso, Robert De Niro criticó los planes de Donald Trump en caso de ser reelegido en la cercana elección presidencial si es que logra salir airoso del juicio.

Por su parte, el director de comunicaciones de la campaña Biden-Harris 2024, Michael Tyler, también explicó, “No estamos aquí hoy por lo que está pasando allá (Tribunal). Estamos aquí hoy porque todos ustedes están aquí”.

Además, recordó el asalto al Capitolio, “El 6 de enero, mientras los legisladores republicanos intentaban despreciablemente mantener al perdedor Trump […] en la Casa Blanca, y los insurreccionistas impulsados por él atacaron al Capitolio, hombres y mujeres valientes de las fuerzas policiales pusieron sus vidas en peligro para defender este país. Nuestra democracia. Ellos son los verdaderos héroes”.

“Hemos visto las divagaciones de un hombre desquiciado, hambriento de poder y egocéntrico, tanto aquí, como en Mar-a-Lago y en Truth Social, dondequiera que esté. Pero la cuestión es que esto no es nuevo para Donald Trump. Así pasó sus cuatro años en la Casa Blanca. Así ha pasado cada momento desde que perdió las elecciones de 2020. Y dentro de un mes, los estadounidenses tendrán la oportunidad de ver en horario estelar, el claro contraste entre Donald Trump, que es un agente del caos, que dirige una campaña obsesionada de venganza y retribución, y Joe Biden, que es un líder que lucha por todos los estadounidenses cada día”, continuó. (Fuente: La Opinión)