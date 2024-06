GUANAJUATO | Supuestos elementos de la GN son denunciados por robo y extorsión

GUANAJUATO, MX.- Agentes de la Guardia Nacional fueron captados en video robando el dinero de la caja registradora y mercancía de un negocio localizado en el centro de esta ciudad al que supuestamente extorsionaban, publicó latinus.us.

En la grabación se aprecia cómo un elemento de la Guardia Nacional se acerca a una caja registradora y se lleva todos los billetes, hacia el final, pide a la encargada que levante la cubierta para asegurarse de que no queda más dinero en el fondo.

La encargada observó mientras otro agente tomaba una consola de videojuegos y mercancía del lugar, principalmente vapeadores.

Los hechos ocurrieron el 30 de mayo, minutos antes de las ocho de la noche en la tienda Canndays Smoke Shop, de la calle Donato Guerra, en el centro de León.

El propietario denunció en sus redes que le robaron los agentes federales y que fue amenazado de muerte.

“A mi no me amenacen de muerte porque muerto ya debía estar desde hace mucho tiempo pero aquí sigo. Ustedes solo sirven para robar, no hacen nada por el pueblo, por la nación y su nombre lo dice todo Guardia Nacional, están para servir al pueblo y se aprovechan del pueblo, se aprovechan de su puesto, amenazando, robando, extorsionando y acosando a las personas”.

El afectado denunció en privado que ya otras tres veces le habían quitado su dinero y mercancía, aunque no precisó los mismos agentes que aparecen en el video son los responsables de las otras amenazas.

Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido pronunciamiento alguno por el video y las acusaciones. (Fuente: latinus.us)