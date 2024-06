INE descarta fraude electoral, aunque prevé recuento de votos en más de 102 mil casillas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé el recuento de los votos de más de 102 mil casillas de la elección del 2 de junio, lo que equivale a más del 60 por ciento de las actas de la elección presidencial y la renovación del Congreso, publicó lopezdoriga.com.

Martín Faz, consejero y presidente la comisión de Organización y Capacitación del INE, rechazó que haya existido algún fraude y llamó a los actores políticos a actuar con responsabilidad y mesura.

“Inconsistencias entre lo que escribió el funcionario en el cartel y el acta, puede haber; inconsistencias en el acta misma, puede haber. Pero fraude no hay forma. Yo creo que la narrativa del fraude o la narrativa de la elección de Estado no se corresponden con la realidad”, manifestó el funcionario y dejó en claro que no se espera que este recuento cambie significativamente los porcentajes de la votación.

Los recuentos forman parte fundamental de la elaboración del informe de resultados definitivos que aprobará el Instituto Nacional Electoral el domingo.

Faz Mora dejó en claro que las causas para la apertura de paquetes son diversas y están relacionadas principalmente con errores humanos.

“Puede haber errores de transcripción entre la letra y el número, errores que suelen cometerlos los funcionarios de casilla y además son aleatorios, es decir, no forman parte del mecanismo sistemático”, expuso. (Fuente: lopezdoriga.com)