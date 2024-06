Tribunal falla a favor de Sandra Ávila Beltrán contra Telemundo por usar su imagen en ‘La Reina del Sur’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) reconoció la validez de la multa impuesta a Telemundo Network Group por el uso de la imagen de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, en la promoción de la telenovela La Reina del Sur, publicó Milenio.

La sanción impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el 31 de marzo de 2023, fue por la cantidad de 448 mil 100 pesos, cifra que es mínima al 40% de regalías que busca obtener la demandante, ya que se presume que la serie generó 800 millones de dólares sólo en la segunda temporada.

La multa permanecía suspendida desde el año pasado, porque Elizabeth Ortiz Guzmán, magistrada instructora de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del TFJA, dio entrada al juicio contencioso administrativo promovido por Telemundo Network Group.

Isaac Razo, defensor de Sandra Ávila, declaró que el único procedimiento que le queda a Telemundo es el amparo, pero sólo para impugnar el monto de la multa.

“Pero no creo que ellos estén tan interesados simplemente en eso, ellos quisieran echar abajo todo el juicio, pero como se resolvió de manera colegiada, pues yo veo casi imposible que puedan revertir esa resolución”.

Mencionó que recientemente Ávila Beltrán trató de registrar ante el IMPI su nombre como tal, pero le fue negado el registro, teniendo como base los argumentos que el IMPI no iba a ser el conducto para darle seguimiento de una persona que estuviera relacionada con el crimen organizado.

En el juicio civil que se sigue por este caso, el abogado José Manzo dijo que están en la etapa de notificaciones, por lo que el proceso será largo.

Es de mencionar que, Ávila Beltrán, quien en su momento fue señalada por autoridades de México y Estados Unidos de presuntamente formar parte del cártel de Sinaloa, exigió el pago de regalías por el beneficio ilegal de su imagen y la construcción del personaje de Teresa Mendoza que copia supuestamente su vida.

El equipo legal de Telemundo alegó que no es propietario del sitio de internet en el que Ávila Beltrán indicó que se mostró un video en el que se hablaba de su persona y que exhibía su imagen sin autorización.

Además, la cadena manifestó que nuestras leyes establecen que el derecho a la propia imagen encuentra una excepción cuando la imagen de Sandra Ávila se tomó en un lugar público y con una finalidad informativa o periodística.

No obstante, la magistrada Elizabeth Ortiz y los magistrados Héctor Francisco Fernández y Francisco Medina Padilla determinaron que la impugnación de Telemundo es infundada e insuficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada.

“Lo anterior, porque como ya quedó establecido, no se desvirtuaron los motivos que llevaron a la autoridad a considerar que el video infractor no se trata de una noticia, sino preámbulo de la promoción de la serie televisiva La Reina del Sur”, indica la resolución.

Asimismo, la Sala puntualizó que la empresa quejosa no exhibió elementos para desvirtuar que existe relación entre Telemundo Network Group y NBC Universal Media, tampoco restó valor a la afirmación relativa a que Telemundo Network Group, es la responsable del mantenimiento y contenido del sitio web Telemundo47.com en el que se usa la imagen de Sandra Ávila.

“Lo procedente es reconocer su validez con fundamento en el artículo 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que no logró desvirtuar la legalidad de que se encuentra investido dicho acto de autoridad.”, puntualiza la resolución. (Fuente: Milenio)