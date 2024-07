Fernández Noroña discrepa de Claudia Sheinbaum sobre eliminar reelección de diputados y senadores

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), expresó su desacuerdo con la propuesta de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, de eliminar la reelección de diputados y senadores, publicó aristeguinoticias.com.

Sin embargo, adelantó que votará a favor, aunque sea “un error”.

“Voy a votar a favor de que se elimine (la reelección) y lo considero un error. Yo creo que, así como la carrera judicial, se hace carrera política.

“En todos los países del mundo, la carrera política se hace en el Parlamento, y yo creo que debería quedarse la reelección, y otros creen que no”, señaló Fernández Noroña.

Consideró que eliminar la reelección de legisladores para terminar con los cacicazgos en el Congreso de la Unión no es la vía correcta, en su opinión, se debe combatir el nepotismo.

“Piensan que así se van a resolver los cacicazgos, yo no lo creo. Yo creo que lo que debemos prohibir es que tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu primo hermano, te pusiera en el cargo, a mí me parece que eso no debe pasar”, resaltó.

Sheinbaum y la reelección de diputados y senadores

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, presentó la iniciativa de reforma constitucional para la no reelección de diputados y senadores.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo afirmó que el cambio en la ley que se decidió en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, que dio luz verde para los legisladores, “no estaba sustentada en una demanda del pueblo ciudadana de que hubiera reelección”.

“El pueblo de México no quiere reelección, y eso lo vimos en la precampaña, en la campaña (…) Entonces, solamente estamos retomando lo que dice la gente y poniéndolo en la Constitución, regresando a la Constitución a su redacción original”, aseguró la próxima mandataria que tomará posesión el 1 de octubre. (Fuente: aristeguinoticias.com)