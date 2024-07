TODOS RABONES: Ministro Luis María Aguilar propone que secretarios de Estado sean electos por voto popular

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La discusión por la Reforma Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y allanada en el Congreso por Morena y sus aliados sigue avivándose en la medida en que avanza el tiempo y su aprobación parece ser inminente, publicó ejecentral.com.mx.

Uno de los implicados en la reforma que implica competir por su cargo en campaña política es el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, quien expresó su postura contraria a la reforma mediante una participación que tuvo a través de una participación en un foro dedicado al tema organizada por “Va por Todos Mx”.

En su participación el ministro Aguilar planteó que si los jueces, magistrados y ministros deben ser elegidos por voto popular, esta misma regla debería aplicarse también a los secretarios de Estado: “si vamos a aplicar esa regla, que se aplique a todos por igual”. Además, subrayó, su oposición tanto a la elección popular de jueces como a la de secretarios de Estado.

Aguilar resaltó que México enfrenta una “situación única” en su historia reciente, describiendo la coyuntura actual como “una problemática tan severa y preocupante” como no se había visto en los últimos 200 años. La reforma al Poder Judicial, conocida como Plan C, fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, durante la conmemoración de la Constitución Política de 1857. Esta propuesta ha generado un amplio debate sobre la independencia judicial y la calidad de la justicia en el país.

“Y si tienen compromisos, ya no son independientes, y si ya no son independientes no le sirven al pueblo de México”, agrego.

El ministro criticó duramente la reforma, argumentando que es en perjuicio de la “calidad de la justicia” y que su aprobación rompería con el sistema democrático que representa el Poder Judicial en general. También destacó que la implementación de esta reforma podría permitir la llegada de personas con compromisos políticos al Poder Judicial, lo que comprometería su independencia y, en consecuencia, su capacidad de servir al pueblo mexicano de manera imparcial.

Aguilar también abordó los rumores sobre la posible participación del exministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, en la redacción de la reforma. Aunque no pudo confirmar esta información, mencionó que “se ha dicho que el ministro Zaldívar puede haber participado en la redacción de esto, pero a ciencia cierta no lo puedo decir, porque no lo sé”. Esto añade otra capa de intriga y especulación a un ya polémico proceso legislativo.

“Se ha dicho que el ministro Zaldívar puede haber participado en la redacción de esto, pero a ciencia cierta no lo puedo decir, porque no lo sé, creo que han intervenido varios legisladores que conocen de derecho constitucional y que son los que han redactado este tipo de propuestas”, dijo el ministro. (Fuente: ejecentral.com.mx)