Gobierno justifica inminente mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Gobierno justificó que Morena podría alcanzar casi 3 cuartas partes de la Cámara de Diputados al decir que será “mayoría calificada” y no sobrerrepresentación, publicó 24-horas.mx.

Lo anterior, en voz de Luis María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su exposición, la funcionaria federal indicó que:

“¿Por qué está discusión ─la sobrerrepresentación─? Porque como sabemos de acuerdo con las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la Coalición Morena, PT y Verde Ecologista obtendría 373 diputadas y diputados Es decir una mayoría calificada”.

Y señaló que la oposición no quiere que se aplique el criterio constitucional vigente desde 2008, al pedir que ahora se aplique el criterio de distribución por coalición y no por partido, ya que:

“No quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución”.

Todo esto, argumentó Alcalde Luján, porque la oposición no quiere que avance la reforma al Poder Judicial y con ello que la ciudadanía vote por los jueces.

Y para sustentar sus dichos dijo que, con base en la Carta Magna, Morena cumpliría con los siguientes preceptos:

No más de 300 curules por partido.

Votación total emitido por partido más 8 puntos como límite máximo de curules.

De tal suerte, según su dicho, Morena tendría un total de 248 escaños, 161 por mayoría relativa, y 87 por representación proporcional.

Además, la titular de Gobernación mostró una lámina con una proyección de que la coalición morenista tendría 74.6 por ciento de los 500 escaños, mientras que el 25.4 restante se dividiría de la siguiente manera:

PAN, 13.6 por ciento

PRI, 6.6 por ciento

PRD, 0.2 por ciento

MC, 4.8 por ciento

Independiente, 0.2 por ciento

Hace 2 semanas, López Obrador acusó en la mañanera que el Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral tiene un “plan con mañana” para evitar que el partido que él fundó tenga mayoría en la siguiente legislatura.

En su conferencia del 4 de julio, el mandatario saliente dijo que:

“Es un plan con maña, porque los dos que quieren poner son del ‘bloque conservador’, y entonces tendrían mayoría en el Tribunal, y entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero eso es para no exagerar, no, lo que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y morena y sus aliados; no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la Constitución.

─¿Hay un plan del Poder Judicial para quitarles la mayoría calificada?, se le preguntó.

─”¡Sí! ¡así como se los estoy planteando! entonces cuando dice la secretaria de Gobernación (Luisa Alcalde) que va a interponer una denuncia para juicio político, claro que está bien. ¡Ya basta de que estén pisoteando la Constitución!”, subrayó.

Incluso López Obrador fue más allá y cargó contra los ministros de la Suprema Corte, al reiterar por enésima ocasión, que violan la Carga Magna porque ellos, según su dicho, “ganan cuatro veces más” que el titular del Ejecutivo Federal, y por ello los llamó “caraduras y cretinos”. (Fuente: 24-horas.mx)