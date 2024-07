YO TENGO QUE CONTINUAR: Beatriz Gutiérrez Müller cierra ciclo tras retiro de AMLO…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que presentará un libro en el que describe reflexiones que tuvo durante los últimos seis años, publicó Expansión Política.

“Estamos apunto de decirles adiós, él (López Obrador) se va a retirar a un lugar que le gusta, y yo tengo que continuar, tenemos un hijo chico, hay que apoyarlo todavía mucho y seguir la vida”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

”Los ciclos se cierran, comienzan y continúan otros, cómo el de la maternidad”, expresó.

La esposa del mandatario dijo que “en este cierre reflexivo me aboqué a escribir para dejar un tipo de testimonio sobre qué es y estuve pensando desde el 2018 a la fecha. Esas reflexiones se han convertido en libro y le he dado el nombre de ‘Feminismo silencioso'”.

En junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante su retiro, en su finca de Palenque, en Chiapas, se dará el tiempo para venir a la Ciudad de México para visitar a Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa.

“No voy a viajar en aviones comerciales porque no voy a ir a los aeropuertos. Voy a ver cómo le hago para trasladarme, porque voy a estar viniendo para ver a mi compañera Beatriz (Gutiérrez Müller) que la amo mucho y que me ha ayudado. Bueno… nada más con aguantarme ya”.

Reconoció que ella ha vivido “todas las pequeñas presiones que se enfrentan en este noble oficio”.

“Yo ya me retiro por completo. Voy a atender a mi familia y eso ya les dije, ‘no se habla de política’. Yo voy a estar trabajando en una investigación sobre México prehispánico, ya estoy reuniendo mi bibliografía básica, porque no quiero salir a buscar un archivo a una biblioteca y que me tomen foto, va a ser muy difícil que me tomen una foto hacia delante”, dijo. (Fuente: Expansión Política)