AMLO acusa ‘imprudencia’ de Estados Unidos por reconocer al opositor Edmundo González como ganador en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que hubo intervención de Estados Unidos en las elecciones de Venezuela al reconocer como candidato ganador a Edmundo González y rechazar el presunto triunfo de Nicolás Maduro, publicó aristeguinoticias.com.

Dijo que el pronunciamiento de Estados Unidos no ayuda a resolver la crisis en Venezuela y la calificó como una imprudencia.

“No sé si pueda agravar la crisis, pero no ayuda a resolver las cosas. Lo digo con todo respeto, es una imprudencia”, declaró en conferencia de prensa López Obrador.

Además, el mandatario mexicano enfatizó la importancia de que ningún gobierno intervenga en los asuntos internos de Venezuela, destacando que cualquier injerencia es ilegítima y no respeta la soberanía del país sudamericano.

“Ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país. Eso no tiene que ver con la democracia ni con el respeto a la independencia, la libertad y la soberanía de los pueblos”, afirmó López Obrador.

López Obrador también destacó el resultado de la llamada que tuvo con los presidentes de Brasil y Colombia este jueves, señalando que existe una coincidencia para evitar la violencia en Venezuela y actuar con prudencia, esperando los resultados de las autoridades electorales.

“Nosotros insistimos mucho y se coincidió. Los tres sostenemos que hay que evitar la violencia”, refirió.

El presidente mexicano subrayó la necesidad de que las protestas en Venezuela se desarrollen de manera pacífica para evitar confrontaciones.

Asimismo, reiteró la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano presente las actas electorales para verificar los resultados y afirmó que las autoridades de ese país ya han aceptado este proceso.

“Se tienen que presentar las actas, no basta con proclamas hablando de que se obtuvo el triunfo. La autoridad electoral de Venezuela se comprometió a convocar a todas las partes para que entreguen las actas, la información y se pueda verificar lo que sostienen las partes”, dijo.

López Obrador también informó que los cancilleres de México, Brasil y Colombia mantendrán una comunicación permanente para observar los acontecimientos en Venezuela y hacer propuestas para apoyar el proceso electoral.

“Se acordó ayer que los cancilleres mantengan comunicación permanente. Es un primer paso y que los cancilleres de México, Brasil y Colombia observen los acontecimientos y a partir de ahí se hagan propuestas para ayudar en todo lo que podamos”, indicó.

Pidió evitar que se vea el proceso electoral en Venezuela como un enfrentamiento entre enemigos, sino como una contienda entre adversarios del mismo pueblo.

“No viendo este asunto como un enfrentamiento entre enemigos, sino un proceso electoral donde contienden adversarios, pero venezolanos del mismo pueblo, de la misma nación, y evitar la violencia. No a la violencia, eso es lo que estamos decidiendo”, concluyó López Obrador.

Finalmente, López Obrador insistió en que se muestren las actas electorales, incluso de “subir acta por acta a la página electrónica para que se vea en todo el mundo nada más no son muchas las casillas, estamos hablando de que votaron 10 millones de ciudadanos”, por lo que se posicionó a favor de un recuento “voto por voto, casilla por casilla”. (Fuente: aristeguinoticias.com)