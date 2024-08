NICARAGUA | Daniel Ortega expulsa a embajador de Brasil por no asisitir al aniversario sandinista

NICARAGUA.- El exembajador nicaragüense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Arturo McFields Yescas confirmó que el Gobierno que preside Daniel Ortega ordenó expulsar al embajador de Brasil en Nicaragua, Breno de Souza Brasil Días da Costa, por no asistir al acto de celebración del 45 aniversario de la revolución sandinista el pasado 19 de julio, al que fue invitado, publicó aristeguinoticias.com.

McFields Yescas, que se rebeló contra el Gobierno de Ortega durante una sesión virtual de la OEA en marzo de 2022, dijo en X que “la dictadura” lanzó un “ultimátum al embajador de Brasil para que abandone” Nicaragua.

El diplomático y periodista desnacionalizado por Ortega, que formó parte del Gobierno sandinista desde 2011 hasta marzo 2022, comentó que con esa decisión el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, “vuelven a tener otro fuerte choque”.

Recordó que Lula y Ortega tienen una amistad de más de 40 años, y que precisamente en el primer aniversario de la revolución sandinista, en 1980, durante una de sus visitas a Nicaragua, Lula conoció al fallecido líder cubano Fidel Castro.

“Años más tarde Lula y Castro formaría el infame Foro de Sao Paulo. Hoy Ortega expulsa a embajador de Brasil con ultimátum e insultos”, agregó.

Según McFields Yescas, “por muchas años Lula y Ortega habían mantenido amistad cercana” tanto en el plano personal, como político.

“Hoy la luna de miel se rompe. Ortega expulsa a embajador de Lula de forma vulgar y ordinaria. Lula había pedido a su embajador no participar en actos públicos con el dictador de Nicaragua”, sostuvo el diplomático y periodista.

La noticia fue revelada por el periódico brasileño Folha De S.Paulo, y la plataforma nicaragüense Divergentes, que citaron fuentes diplomáticas de sus países.

Ni el Gobierno de Nicaragua ni el Gobierno de Brasil han confirmado ni negado esa información.

Ortega no le atiende el teléfono a Lula

El pasado 22 de julio, Lula reveló que Ortega no le atiende el teléfono desde que el papa Francisco le pidió que abogue por la situación de un obispo en ese país.

“Conversé con el papa y él me pidió que conversara con Ortega sobre un obispo que estaba preso”, dijo Lula en una entrevista con corresponsales extranjeros, en relación al religioso Rolando Álvarez, encarcelado por su oposición al Gobierno nicaragüense.

“Lo concreto es que Ortega no me atendió el teléfono y no quiso hablar conmigo. Entonces, nunca más hablé con él”, agregó.

Lula lamentó que eso ocurra con “un tipo que hizo una revolución como la que Ortega hizo para derrotar a (Anastasio) Somoza” y dijo que hoy no sabe si esa revolución fue “porque quería el poder o porque quería mejorar la vida de su pueblo”.

El presidente brasileño se dijo favorable a que en todo país “haya una alternancia en el poder”, porque es “lo más sano” para una democracia.

Según Lula, “cuando un dirigente se pone en la cabeza que él es imprescindible o insustituible, ahí es que comienza a nacer el espíritu del dictador”. (Fuente: aristeguinoticias.com).