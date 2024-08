CARTA DEL MAYO ZAMBADA ABRE FRENTES EN LA PRESIDENCIA: Pide AMLO esperar versión del Gobernador de Sinaloa sobre dichos de una reunión pactada con el capo del Cártel de Sinaloa donde éste fue secuestrado

Ante la carta divulgada por el abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, en la que afirma haber sido secuestrado en Culiacán por Joaquín Guzmán López bajo el pretexto de una reunión con Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar la versión del gobernador de Sinaloa antes de sacar conclusiones.

Durante su gira por Los Cabos, Baja California Sur, el presidente subrayó la importancia de que no hay violencia en la zona donde supuestamente ocurrió el secuestro de Zambada García, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. “Vamos a esperar a tener más información. Creo que el lunes, en la mañanera, podremos hablar de esto”, señaló.

Zambada, en una declaración difundida por su abogado Frank Pérez, aseguró que no se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses ni tiene acuerdos con los gobiernos de Estados Unidos o México. Según su versión, fue engañado para asistir a una reunión con Héctor Melesio Cuén y el gobernador Rocha Moya. Aunque en su relato menciona que solo vio a Cuén.

Contradiciendo la versión oficial de las autoridades estatales, Zambada afirma que Melesio Cuén fue asesinado en un lugar conocido como Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán. La Fiscalía estatal, por su parte, había informado que Cuén fue ultimado durante un intento de robo de su camioneta en una gasolinera.

Zambada relató que, al llegar al lugar, vio a Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y rival político del gobernador Rocha Moya, acompañado de un ayudante. Después, se encontró con Joaquín Guzmán López, a quien conocía desde niño, y lo siguió sin dudar, confiado en la naturaleza de la reunión. Fue entonces cuando lo golpearon, le colocaron una capucha y lo esposaron para llevarlo a una pista a unos 25 minutos de distancia. En el avión, solo estaban Joaquín, el piloto y él. Según Zambada, el vuelo duró entre dos y tres horas hasta llegar a El Paso, Texas, aunque los reportes indican que aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, cerca de El Paso.

Hasta el momento, el gobernador Rocha Moya no ha ofrecido una explicación respecto a esta carta. Ayer, antes de que se conociera la misiva, Rocha Moya declaró en un encuentro con medios que no sabía nada del asunto, ya que no estaba en el país cuando ocurrieron las detenciones. “Estaba en Los Ángeles, me había ido ese día. Son elucubraciones falsas. No sé nada de dónde salió la avioneta, nadie se ha puesto de acuerdo, pero nosotros no conocemos ninguna información”, puntualizó. (Fuente: Emeequis)