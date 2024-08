Nicolás Maduro revela que AMLO, Lula y Petro lo dejaron esperando una llamada telefónica…

VENEZUELA.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador; Brasil, Lula da Silva y Colombia, Gustavo Petro, lo dejaron esperando más de 30 minutos en una llamada que finalmente cancelaron, publicó Grupo Formula.

En conferencia de prensa tras comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maduro detalló que la llamada entre los presidentes estaba pactada para el día lunes a las 5:00 de la tarde.

“Yo estaba en el teléfono esperando y media hora me dijeron que por problemas de agenda no se pudo hacer”, contó.

Lejos de mostrar molestia, el presidente de Venezuela aseguró que pidió a su canciller informar a los representantes de México, Colombia y Brasil que él continúa disponible para hablar con los mandatarios latinoamericanos.

“Lo único que respondí al canciller es que yo estoy al teléfono las 24 horas del día cuando quieran hablar”, puntualizó.

México, Colombia y Brasil piden verificación de elección

Cabe recordar que son precisamente México, Colombia y Brasil los países que recientemente reiteraron la importancia de que se permita la verificación imparcial de los resultados de la elección en Venezuela.

Por ello, tras una reunión entre cancilleres, las naciones instaron al Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) a que presente los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 desglosados por mesa de votación.

Los tres gobiernos anunciaron que continuarán con conversaciones a alto nivel, y enfatizaron su convicción y confianza de que las soluciones a la situación actual deben surgir de Venezuela.

Lo que ha dicho AMLO sobre Venezuela

Luego de que el pasado 2 de agosto Estados Unidos reconociera al opositor venezonalo, Edmundo González, como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la no intervención.

El mandatario mencionó que Estados Unidos cometió una imprudencia al reconocer a Edmundo González como presidente electo.

“No ayuda a resolver las cosas, lo digo con todo respeto, es una imprudencia”, aseveró AMLO y aseguró que ningún gobierno está autorizado y no es legal.

Por ello hizo un llamado a todos los gobiernos “para que no haya intervencionismo, ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo emitir un fallo, dando perdedor o ganador a un candidato de otro país, qué es eso si no hay un gobierno del mundo”, indicó López Obrador.

Esta declaración fue bien recibida por Maduro, quien agradeció al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador por “trabajar conjuntamente para que se respete” a Venezuela. (Fuente: Grupo Fórmula)