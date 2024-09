EPÍSTOLA DE GARCÍA LUNA: El exfuncionario calderonista se dice impoluto; achaca a AMLO colusión con el narco…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A días de recibir su sentencia en Estados Unidos, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, aseguró ser inocente de los cargos por narcotráfico que se le imputan y señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener presuntos nexos con líderes del crimen organizado, publicó Política Expansión.

El exfuncionario mexicano, a quien un jurado de Estados Unidos halló culpable de narcotráfico y de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, aseguró que días después de su arresto, en diciembre de 2019, autoridades le ofrecieron un acuerdo para que se inculpara a personas e instituciones mexicanas, ”lo cual debilitaría el desarrollo, la paz pública y la vida institucional del país”.

En una carta divulgada por su defensa, García Luna aseguró que después de no aceptar el trato, se procedió con su juicio, en el que los fiscales ”no presentaron una sola prueba o evidencia que acreditara los delitos; no presentaron ningún documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación, documentos fiscales, cuentas bancarias o registro alguno de contacto con algún miembro del narcotráfico.

