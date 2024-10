VIDEO | Surge un supuesto ‘Cártel Tabasco Nueva Generación’… y lanza amenaza

TABASCO, MX.- Con armas de grueso calibre, equipo táctico y encapuchados, así se mostraron los integrantes de lo que parece ser una nueva organización criminal con presencia en territorio tabasqueño: el Cártel Tabasco Nueva Generación (CTNG), publicó infobae.com.

A través de un video que se difundió en redes sociales durante el fin de semana, miembros de dicha organización emitieron un mensaje dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, debido a que los policías son señalados de presuntamente matar a gente “inocente”.

“Buenas tardes, pueblo tabasqueño. Hoy día sábado del mes de octubre de 2024 le hacemos saber a la SSP que aquí no hay miedo, solo respeto al gobierno. Pero si siguen actuando como mugrosos, entregando gente a la mugre y matando inocentes, a como toque”, pronunció uno de los sujetos encapuchados que habló a nombre del grupo.

En el video de menos de un minuto de duración también se advierte que en el estado no hay tregua entre los grupos criminales, por lo que los miembros del CTNG dijeron estar dispuestos a sostener enfrentamientos armados.

“Y a toda esa mugre que no sabe más que matar puros inocentes, queremos que sepan que les estamos esperando. Asomen la cabeza, aquí no hay tregua con la mugre ni con los volteados”, advirtió uno de los individuos armados.

El mismo vocero agregó que no tienen miedo a morir e indicó que irán contra todos aquellos que “apoyen a la mugre”, en referencia a un grupo contrario cuyo nombre no fue mencionado. Al final del video, dicho sujeto envió un mensaje a los pobladores de Jalpa y Macuspana, donde se presume tiene presencia el CTNG.

“Jalpa, Macuspana, si el gobierno no hace nada, nosotros con gusto actuaremos. Puro CTNG: Cártel Tabasco Nueva Generación”.

El CTNG hace referencia a otra organización del narcotráfico liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se desconoce si entre ambas agrupaciones hay un nexo o conexión.

Este es el primer video que el CTNG da a conocer públicamente, por lo que no se cuentan con registros sobre su presencia en el estado de Tabasco. No obstante, se presume opera en el municipio de Macuspana, lugar donde nació el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Hasta el momento, las autoridades tabasqueñas no han confirmado la presencia del CTNG en la entidad, de manera que no se tiene identificado a su actual líder.

Además del CTNG y el CJNG, en Tabasco también opera un grupo conocido como La Barredora. Sus principales zonas de operación son Comalcalco, Cárdenas y Paraíso. (Fuente: infobae.com)