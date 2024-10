Hija de Beltrones deja su curul en la Cámara de Diputados, aunque de manera temporal…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La ratificación de la elección de Alejandro ‘Alito’ Moreno como dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) continúa generando movimientos al interior del partido, y ahora se suma la ‘baja’ de Sylvana Beltrones, quien anunció que dejara su curul en el la Cámara de Diputados, publicó Grupo Fórmula.

A través de una carta difundida en sus redes sociales, la hija del exdirgiente nacional del partido tricolor, Manlio Fabio Beltrones, anunció que solicitará licencia temporal a su cargo como legisladora.

De acuerdo con lo señalado por la diputada, son dos razones fundamentales las que respaldan su decisión, una de ellas es la ratificación de Alito Moreno al frente del PRI.

“En primer lugar, resueltos los procesos relacionados con la dirigencia de mi instituto político que generan diferencias de opinión, y segura de que debemos privilegiar el importante debate nacional, considero que en estos momentos de definiciones, es indispensable actuar con congruencia”, expresó.

Respecto al otro motivo por el que Sylvana Beltrones ha decidido poner una pausa a su carrera legislativa es porque el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desechó varias de sus iniciativas.

“En segundo lugar, he tomado esta determinación debido a la falta de condiciones propicias en el Congreso para que llevara a cabo la labor que me motivó a aceptar la candidatura de mi partido: lograr que las buenas iniciativas se transformen en leyes”, señaló.

Y agregó que: “desafortunadamente, la mayoría oficialista se ha negado a ver más allá de las iniciativas del Poder Ejecutivo y ha desechado todas nuestras minutas en trámites exprés. Además, se me ha hecho saber que, no obstante su gran importancia, no hay voluntad de que dichas iniciativas, prosperen bajo el pretexto del impacto presupuestal”.

Por ello, es que Beltrones informó que su suplente Paloma Domínguez es quien tomará su lugar para que de manera temporal, “pueda dar seguimiento e impulso a las iniciativas presentadas”.

Cabe señalar que, durante su pausa como diputada del PRI, Sylvana Beltrones se incorporará a la Fundación Beatriz Beltrones, a fin de seguir mejorando “la vida de los sonorenses”. (Fuente: Grupo Fórmula)