Claudia Sheinbaum exhibe que notificación de la jueza Nancy Juárez llegó en un QR que no sirve

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que este martes la Consejería Jurídica recibió la notificación mediante la que se ordena eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la Reforma Judicial, sin embargo, aseguró que en los hechos no fueron notificados, porque el QR en el que contenía lo determinado por la jueza Nancy Juárez, había sido eliminado, publicó Expansión Política.

“Llega la notificación en la Consejería Jurídica, esa notificación de este juzgado, de la jueza. Luego dice véase la notificación por QR. El problema es que cuando intentamos escanear el QR, aparecía el mensaje ‘El QR ha sido eliminado”, comentó este miércoles en su conferencia matutina.

La semana pasada la jueza Nancy Juárez ordenó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, eliminar la publicación de la reforma al Poder Judicial, que en esencia propone elección de jueces, magistrados y ministros por voto ciudadano.

Al considerar que no tiene atribuciones para emitir esa resolución, la presidenta de México ha asegurado que no eliminará del DOF la publicación de la reforma realizada en septiembre pasado. Esta semana anunció que preguntará al Congreso de la Unión si una jueza puede pedirle que se elimine esa publicación, la cual se hizo por el Ejecutivo federal por petición del Legislativo.

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta dijo que la prueba de que la notificación llegó mediante un QR fallido, fue certificada mediante notario público.

“Ayer la consejera jurídica le pidió a un notario 176 para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado. Tanto que han estado diciendo de la notificación y no hay notificación, el QR no dice nada. Entonces, le pedimos al notario que certificara que no hemos sido notificados formalmente”, destacó.

La notificación es importante porque a partir de darse por enterados, la Presidencia y el DOF deberían de eliminar la publicación de la Reforma, sin embargo, la presidenta de México ha aclarado que no lo hará.

En tono de broma, la presidenta dijo “a ver qué dice Harvard” sobre el QR que fue eliminado, ello luego de la burla que hubo cuando en esa institución se comentaron los requisitos para ser electos como integrantes del Poder Judicial. (Fuente: Expansión Política)