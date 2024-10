ASF detecta irregularidades y montos pendientes por aclarar en la cuenta pública 2023 del Gobierno de Jalisco

JALISCO, MX.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo entrega del segundo informe de la Cuenta Pública 2023 en la que detectó irregularidades y montos pendientes por aclarar del Gobierno de Jalisco y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), publicó informador.mx.

En el caso de Jalisco, la ASF detectó que el Gobierno estatal reintegró 2.9 millones de pesos que fueron subsidiados desde la Comisión Nacional de Búsqueda hacia la Comisión Estatal en el rubro, esto de un total de 24.2 mdp que fueron entregados al estado, es decir, el año anterior Jalisco no ejerció en su totalidad los recursos para la agenda de personas desaparecidas.

Las principales observaciones al Gobierno de Jalisco son por 747 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas esto por la falta de documentación justificativa que soporte pagos como las hojas de resumen, el estado contable, el detalle de la estimación, los generadores de obra, los croquis o planos donde puedan visualizarse los tramos, por lo que la ASF consideró que no es posible validar dichos trabajos.

El monto equivale a 3 veces lo invertido en la primera fase de la ampliación del Peribús hacia el Centro de Tonalá que incluye la construcción de tres estaciones más.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) es un mecanismo que sirve para fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las regiones que las conforman.

También el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado tiene pendientes por aclarar 8.2 mdp por carecer de la comprobación fiscal de pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad; por realizar pagos no autorizados de despensa al personal directivo; pagos hechos a personal que no acreditó su grado académico requerido o por pagos hechos a personal no identificado.

El Instituto de Formación para el Trabajo en el Estado tiene pendientes por un total de 12.6 mdp por pagos no autorizados a personal que no se acreditó su grado académico requerido o a personal que ya había sido dado de baja.

Por otra parte, la SEDENA acumuló observaciones por 9.5 millones de pesos en el apartado “Adecuación, Ampliación y Equipamiento del Hospital Militar Regional de Especialidades de Guadalajara, en el Estado de Jalisco” porque no se aperturó una cuenta productiva para la ejecución de los trabajos del Acuerdo de Ejecución de Obra y tampoco se autorizó presupuesto para la contratación de tres personas.

La otra observación fue por 5.1 mdp tras irregularidades en la Rehabilitación de la Unidad Habitacional Militar ubicada en la Base Aérea de Zapopan.

Las dependencias tienen tiempo establecido por la ASF para aclarar todos los montos pendientes y observador para evitar generar daños al erario.