Por Rafael Briceño

CHETUIMAL, MX.- Tras reconocer que la autoridad municipal no puede retirar la concesión para el funcionamiento de los parquímetros hasta que no venza el plazo establecido en el convenio, el tesorero del municipio de Solidaridad, Javier Regalado Ramírez, dio a conocer que los ingresos propios que se obtengan por el cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA) será destinado para el mejoramiento de recoja de basura y manejo de residuos sólidos.

Recordó que al inicio de la administración de la presidenta municipal, Estefanía Mercado Asencio, se pusieron en marcha 25 camiones recolectores de basura, de un total de 50 que se pondrán en funcionamiento: “el esquema de recoja es distinto porque no se cobra por la renta de los vehículos sino por la tonelada de recoja de basura que está a un precio de mil 400 pesos”.

VIDEO | SEGUIRÁN OPERANDO LOS PARQUÍMETROS EN PLAYA DEL CARMEN "PORQUE NO SE PUEDE REVOCAR LA CONCESIÓN": Confirma el tesorero, Javier Regalado, que recursos del cobro de Derecho de Saneamiento Ambiental serán para mejorar la recoja de basura https://t.co/4DV2OFHTlm pic.twitter.com/G2cRrZnAjH — Noticaribe (@Noticaribe) December 8, 2024

En el caso de los parquímetros, confirmó que seguirán operando en Playa del Carmen ya que no se puede cancelar la concesión y se tiene que esperar a que venza el tiempo que establece el convenio, “aunque no hay ningún aumento en las tarifas ya que, a pesar de la insistencia de la empresa, el Cabildo no lo autorizó”.

Todas las administraciones han querido cancelar la concesión porque los contratos hechos por cada administración afectan las finanzas municipales, pero hay que esperar a que termine el tiempo establecido en el convenio, reiteró.

El tesorero municipal confirmó que la administración de Estefanía Mercado recibió pasivos a deudores que corresponden a otras administraciones municipales y no a la de Lili Campos, quien dijo cumplió con todos los pagos.

Asimismo, dijo que el refinanciamiento de la deuda municipal hecha en la pasada administración permitirá liberar cerca de 20 millones de pesos por la mejora en las tasas de interés. (Agencia SIM)