Garduño ‘reparte culpas’ de la crisis migratoria en su despedida del INM

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En el último día como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño lanzó una serie de acusaciones y señalamientos que nunca formuló a lo largo de los seis años en el cargo. Y dijo: “quiero ir a La Chingada a saludar a mi amigo Andrés Manuel López Obrador”, publicó La Jornada.

En respuesta a las críticas a su trabajo, acusó: “no conocen la migración; fundamentalmente son agrupaciones de derechos humanos, organizaciones de migración que han vivido de eso, y me atrevo a decir que el mismo padre (Alejandro) Solalinde es el pollero de Dios.

Nada más con eso, imagínense por qué promueven las caravanas y lamentan el trato que se les da, pero no hacen nada por intentar resolver su problema.

Ayer, al salir de Palacio Nacional, adonde asistió a la 115 Asamblea General Ordinaria del IMSS, se le preguntó sobre la caravana de indocumentados que se detuvo en Chiapas, a lo que respondió que “en noviembre, diciembre y enero siempre hay un crecimiento de caravanas, todas propiciadas por ONG que ponen en riesgo a menores de edad, enfermos y adultos mayores.