AMENAZADO Y REBASADO POR LA VIOLENCIA: Renuncia Víctor Hugo Chávez como titular de la SSPC en Tabasco

VILLAHERMOSA, MX.- Víctor Hugo Chávez presentó este viernes su renuncia al cargo de titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Tabasco.

Fuentes al interior de la dependencia confirmaron a Telereportaje que el general dimitió por escrito antes del mediodía.

Chávez Martínez asumió el cargo el 2 de febrero de 2024, designado por el entonces gobernador Carlos Manuel Merino. Posteriormente, en octubre, fue ratificado por el actual mandatario estatal, Javier May.

Amenazas en su contra

En las últimas horas, el funcionario fue blanco de amenazas. Durante la madrugada del viernes, junto a tres cuerpos desmembrados hallados en Jalpa de Méndez, se encontraron mensajes intimidatorios dirigidos a él.

Esta no es la primera vez que aparecen advertencias de este tipo; sin embargo, Chávez Martínez negó en múltiples ocasiones cualquier vínculo con el crimen organizado.

Ausencia en evento oficial

Hasta el momento, el gobierno del estado no ha emitido una postura oficial sobre su renuncia. No obstante, Chávez no formó parte de la comitiva de funcionarios que este viernes asistió a Emiliano Zapata para participar en las jornadas de atención estatal. (Con información de XEVT)