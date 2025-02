MÍNIMO EL NÚMERO DE QUEJAS DE EXTRABAJADORES DEL TREN MAYA POR NO HABER RECIBIDO PAGOS DE SALARIO O PRESTACIONES: Afirma la secretaria del Trabajo que hay empleo para las poco más de 200 personas desempleadas tras concluir la construcción del proyecto presidencial

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al reconocer que ha sido mínimo el número de quejas presentadas por extrabajadores del Tren Maya por no recibir el pago por concepto de prestaciones, la encargada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Verónica Salinas Mozo, confirmó que por lo menos 200 personas de un total de 520 quedaron desempleadas por la terminación del proyecto presidencial.

Hasta el momento no hemos recibido ninguna queja de ningún extrabajador por no haber recibido el pago de su salario o de aguinaldo o reparto de utilidades. El mes pasado tuvimos dos quejas virtuales que fueron atendidas ya que se quejaron de que no les habían pagado el aguinaldo, pero fue atendida y se cumplió con lo que establece la ley, aseguró.

Confirmó que, de acuerdo con las estadísticas que proporciona el IMSS, la construcción del Tren Maya generó la apertura de 520 fuentes laborales y hasta el momento unas 200 personas, que representan un 38 por ciento de ese total, quedaron sin empleo y dejaron de cotizar ante el IMSS.

Sin embargo, Salinas Mozo aseguró que el gobierno del Estado dispone de una oferta laboral de seis mil empleos ya sea en el programa Empléate en tu colonia o las abiertas con las diferentes empresas para que aquellos extrabajadores del Tren Maya que decidan quedarse puedan conseguir un trabajo. Tenemos trabajo en el estado para ofrecer, reiteró.

Mientras tanto, la encargada de despacho de la STPS dijo que reforzaron las acciones de vigilancia para detectar a aquellas empresas que no pagaron aguinaldo y reparto de utilidades en el mes de diciembre. Hasta el momento hemos recibido 20 quejas y se han hecho requerimientos a por lo menos 60 empresas por incumplir con lo que marca la ley.

Finalmente, aseguró que la dependencia logró recuperar 22 mil millones de pesos por concepto de aguinaldos para la clase trabajadora de Quintana Roo. (Noticaribe)