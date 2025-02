QUE REFORMA AL ISSSTE ES PARA QUE ALTOS FUNCIONARIOS APORTEN DE ACUERDO A SUS PERCEPCIONES: Anuncia Claudia Sheinbaum reunión de secretaria de Segob con líderes del SNTE y director del ISSSTE para explicar beneficios de reforma al instituto de salud

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que esta tarde la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, tendrá una reunión con directivos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en la que estará presente el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Martí Batres Guadarrama, para explicar los beneficios de la reforma a este instituto.

Durante la “Mañanera del Pueblo”, Claudia Sheinbaum dijo que no hay necesidad de realizar más movilizaciones, “porque no se piense que estamos haciendo algo contra los maestros…Desde hace tiempo han estado pidiendo que se revise el régimen de pensiones, que es muy injusto. Esta revisión tenemos que hacerla en función de los recursos que tenemos, porque no podemos prometer algo que no podamos cumplir”.

Agregó que para ello hay mesas de trabajo, con la finalidad de beneficiar a las y los maestros, porque la reforma es para los trabajadores de confianza, que ganan salarios similares a los de la presidenta, de altas percepciones, mayores salarios, que cotizan en el Fovissste (Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado), así como aportar una cantidad de alrededor del 7% para el retiro y demás prestaciones como la salud.

“De ese salario base nos descuentan para el Issste, alrededor de casi 8%; ahí viene para el Fovissste, para el Fondo de Pensiones, para el Issste para la parte de salud. Hay otra parte de nuestras percepciones donde no se nos descuenta para el Issste; el objetivo es que, de esa parte, se descuente una parte para el sistema de salud; no para pensiones, para Fovissste, no para otra cosa, nada más para salud”, añadió.

Dicha reforma tiene como finalidad mejorar los servicios de salud del Instituto, para hacer justicia a las y los trabajadores del Estado; porque es justo que quienes ganen más, como los altos funcionarios, aporten para Salud, no así la base trabajadora del magisterio.

“No tiene nada que ver con pensiones; la otra es para que aumente el régimen de pensiones; esas son las dos reformas”, concluyó con el tema la presidenta. (Agencia SIM)