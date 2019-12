La prohibición de corridas de toros es un movimiento político que no busca proteger animales sino erradicar un arte, afirman los matadores Pablo Hermoso de Mendoza y Diego Silveti en Cancún

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Por Roberto Hinojosa

CANCÚN, MX.- Los matadores Pablo Hermoso de Mendoza y Diego Silveti, aseguraron que la prohibición de las corridas de toros en Quintana Roo y a nivel internacional, se trata de un “movimiento” político, que más que proteger a los animales se trata de erradicar un arte de más de 500 años.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la plaza de toros de Cancún, invitaron a las autoridades a llevar a cabo una verdadera protección animal, conociendo y cuidándolos “como si fueran de su familia”.

“Toda mi vida la he dedicado al cuidado y a la convivencia animal, desde mi ganadería de toros bravos, de cabellos he estado rodeado de perros, de gallinas y todo tipo de animales, lo que me entristece es que utilicen movimientos políticos para sacar la bandera para ir en contra de los toros como si fuera una protección animal”, aseguró Hermoso de Mendoza.

Incluso, señaló que también se debería de “adentrar” en el mundo de la fiesta brava, conocer cómo vive y cómo siente el toro.

El rejoneador, justificó las corridas de toros con una muerte “digna” para el animal, ya que para el toro es una pelea en la que “cree que está ganando” y que no es comparable con otro animal que sólo va al matadero a morir.

“Es una forma de hipocresía social, pero sufre más cualquier animal de casta mansa, que se le engorda en siete meses, primero para defender al animal debemos saber cómo vive”, refirió.

Por su parte, el matador Diego Silveti, comentó que la fiesta brava en México y España ha ido de generación en generación, tal es su caso, ya que su padre David Silveti fue reconocido a nivel internacional por su entrega y dedicación a la fiesta brava.

Coincidió en que la prohibición de la fiesta brava se trata de un movimiento político que en nada abona a la protección animal, y es que ejemplificó que en Cataluña se quiere prohibir las corridas de toros por el sólo hecho de buscar independizarse de España.

Incluso, pidió respeto a quienes están en contra de la tauromaquia al igual quienes respetan las diferencias religiosas y sexuales alrededor del mundo.

“Es una fiesta que no es violenta, al contrario se le respeta al animal en esta fiesta, hay que levantar nuestra mano y decirle que esto es algo de muchos años que involucra temas culturales y artísticos”, dijo.

Aprovechó para decir que en México existen problemas mucho más graves como la inseguridad, que afecta a millones de personas, en tanto la fiesta brava brinda alegría y orgullo a un sector de la población. (Noticaribe)

