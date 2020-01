CONTINÚA CONTINGENCIA AMBIENTAL EN RELLENO SANITARIO DE CANCÚN: Tiradero al aire libre operado por Pimsa acumula más de mil 300 toneladas de basura

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Por Roberto Hinojosa

CANCÚN, MX.- Conforme transcurre la gestión de la presidente municipal Mara Lezama, se ha convertido en cada vez más grave de contaminación, el manejo de disposición final de la basura, concesionada a la empresa Promotora Inmobiliaria Mahahual S.A. de C.V. (Pimsa), del Grupo Sipse, en el que la alcaldesa trabajó como reportera de sociales.

Y es que los desechos que todos los días son levantados de la zona urbana de Cancún y la zona hotelera, incluso de los municipios de Puerto Morelos e Isla Mujeres, son llevados y depositados fuera de las celdas del relleno sanitario.

La saturación del “relleno” lleva varios meses y ya la basura está esparcida desde la entrada principal llegando hasta unos metros antes del domo que cubre a la “planta separadora de residuos”, inaugurada en agosto de 2015 por el entonces gobernador, Roberto Borge Angulo, hoy preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, así como Paul Carrillo de Cáceres, ex presidente municipal.

La disposición final que hoy día realiza la actual administración municipal incumple la norma 083 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanat), ya que pudiera haber filtraciones al subsuelo de lixivados, además que nuevamente se puede observar fauna nociva a la salud pública.

De acuerdo con el mismo Ayuntamiento de Benito Juárez, tan sólo en el municipio se generan más de mil 300 toneladas de basura todos los días, cantidad que ingresa al sitio de disposición final para ser acumulado sin las medidas necesarias de cuidado al medio ambiente.

Mal olor y fauna nociva

Desde varios metros antes del relleno sanitario el olor a basura y desechos se siente de manera penetrante, incluso el camino ya se encuentra cubierto por líquidos y retaless que los mismos camiones recolectores de basura van dejando a su paso, ante la falta de cuidado por la correcta transportación de la basura.

En el lugar y sus alrededores, existe una gran cantidad de moscas, zopilotes y ratones, fauna nociva que afecta la salud pública.

A unos cuatro kilómetros del relleno sanitario se ubica la X Brigada de Policía Militar, además de un conjunto habitacional creado para los soldados y sus familias, siendo éstos los principales afectados por la fauna que ya habita en la zona.

Adeudo con sascabera

Pese a que Pimsa registra un ingreso de 230 mil 802 pesos por día y de 6 millones 924 mil 60 pesos mensuales, cifra que le paga Siresol tomando como base los 177.54 pesos por tonelada que marca el contrato de concesión, mantiene un adeudo con una empresa sascabera, la cual le proveía de material para recubrir las celdas.

“Desde hace varios meses que no pagan por el sascab que utilizan para cubrir las celdas, por eso ya no les brindamos el servicio, y no lo haremos hasta que nos paguen”, comentó un empleado del lugar. (Noticaribe)

