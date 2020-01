CASO ‘PELÓN’: Presentan queja contra juez por fallo a favor de cabecilla criminal en Tabasco

TABASCO, MX.- El gobernador Adán Augusto López Hernández reveló que se presentó una queja ante la Judicatura Federal en contra del juez que no vinculó a proceso a Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, “El Pelón de Playas”, publicó Proceso.

“Yo sí le digo con todo respeto al señor juez que no compartimos su fallo, no puedo dar detalles al respecto, pero sí me informaron que se había presentado esta mañana una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura”, manifestó.

Dijo que en este caso la autoridad federal debe asumir su responsabilidad y espera que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda ejercer su derecho de impugnar. (Fuente: Proceso)

