Protestan trabajadores de la salud contra el Insabi en Palacio Nacional; exigen diálogo con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Médicos y trabajadores afectados por la transición del Seguro Popular al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) realizaron una manifestación frente a Palacio Nacional en exigencia de un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó Proceso.

Advertisement

Con pancartas en las que se leían frases como “Queremos trabajar, no mendigar” y “El Insabi no es seguro ni es popular”, los manifestantes advirtieron que no aceptarán la invitación a dialogar que les hizo la Secretaría de Gobernación si no están presentes el titular del Insabi, Juan Ferrer, o el presidente López Obrador.

Durante la protesta, en la que participaron médicos y trabajadores despedidos procedentes del Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos y Oaxaca, los inconformes prendieron fuego de manera simbólica a la “guillotina” del Insabi.

Además, bloquearon el tramo del circuito Zócalo frente a Palacio Nacional.

Desde las 6:00 horas, los inconformes se plantaron en la calle de Moneda para “enseñarle al presidente que le están tomando el pelo”, pues aseguran que los funcionarios del Insabi desconocen el funcionamiento de la salud pública.

Y amagaron con mantener el plantón en la oficina central del nuevo organismo en la colonia Guadalupe Inn –instalado desde el pasado lunes 13–, en tanto no se firme un documento que asegure el trabajo para los 50 mil exempleados del Seguro Popular. (Fuente: Proceso)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...