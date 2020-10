“RECICLAJE DE POLÍTICOS ES POR FALTA DE GENTE CON EXPERIENCIA”: Justifica Mario Villanueva Tenorio que partidos recurran a las mismas figuras para la elección de 2021 en QR

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras reconocer que el panorama no es como lo esperaba, principalmente en el municipio de Othón P. Blanco, el coordinador del Partido Verde para la zona sur, Mario Villanueva Tenorio manifestó necesario considerar alianzas parciales para la elección de diputados federales y, en el caso de las presidencias municipales, será la dirigencia estatal que defina la mejor estrategia.

Al hablar de los avances en los trabajos de coordinación, reconoció que en Othón P. Blanco el PVEM no tenía estructura ni dirigencia municipal, pero que se han tomado las medidas para garantizar la cobertura de las 47 zonas de coordinación para el proceso electoral y se tiene un avance del 35 por ciento en la selección de quienes fungirán como representantes de casilla el día de la elección.

Asimismo, confirmó que ha tenido acercamientos con Manuel Aguilar Ortega, Mario Rivero Leal de la asociación “México Libre” y Juan Carlos Pallares Bueno del PAN para saber sus aspiraciones, pero no necesariamente para su incorporación al partido Verde.

Villanueva Tenorio reconoció que el llamado reciclaje político es un tema complejo, ya que no hay gente con experiencia para participar como candidatos y lograr el triunfo.

“Puede haber mucha gente interesada en participar pero que no tiene la experiencia que se necesita para llegar y no es por demeritar a nadie pero se necesita cierta experiencia, ya que no puedes llegar solo a experimentar sino a dar resultados”, afirmó.

Consideró necesario dignificar la política del Sur mediante la formación de cuadros en todos los partidos políticos y colocar en segunda posición a las personas nuevas para que adquieran experiencia y seguir creciendo en el proceso, “pero nadie lo está haciendo y por eso se habla de reciclaje político. Si no se crean esos cuadros difícilmente saldremos del bache “.

Recomendó al partido Morena, con el cual forman la coalición Juntos Haremos Historia, a analizar los resultados que obtuvieron en Hidalgo y Coahuila “donde el ego por ser Morena y la figura de André Manuel López Obrador hicieron pensar que ganarían las elecciones sin aliarse con otros partidos políticos”.

Consideró que el partido Morena debe buscar los mejores perfiles “porque hay personas que restan más que sumar y buscar candidatos ciudadanos que le den la certeza del triunfo”.

Consideró que en las elecciones para diputados federales se debería ir en alianza parciales ya que en el caso de las presidencias municipales será la dirigencia estatal la que determine la mejor estrategia. (Noticaribe)