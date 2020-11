Promueve Servicios Públicos creación de basurero a cielo abierto en zona habitacional de Playa del Carmen, denuncian vecinos

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Por Saraí Santillán

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Familias del fraccionamiento Villamar 1, denunciaron que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Solidaridad, a cargo de Juan Carlos Segura Espadas, creó un basurero a cielo abierto aledaño a esa zona habitacional que está provocando plagas de roedores, malos olores y contaminación ambiental.

Son por lo menos 20 casas y departamentos, además de comercios de comida, tortillerías y lavanderías ubicados en la avenida Jacinto Pat, los que realizaron sus quejas, puesto que el basurero ha crecido y ahora son unos 200 metros lineales los ocupados por camiones y camionetas del Ayuntamiento de Solidaridad para depositar desechos de la construcción, material orgánico, muebles, metal, madera, vidrio y plástico de todo tipo.

“Bueno, nosotros como vecinos de la zona sólo pedimos que por favor dejen de tirar basura ahí porque no sólo nos afecta la imagen sino la salud. Los olores en las mañanas y en las tardes son insoportables, cuando llueve como hoy es peor. Aparte ya hay ratas, ratones, perros que se juntan a buscar entre la basura, hay cucarachas y todo tipo de insectos. No sé si las autoridades no se dan cuenta, pero hay una escuela a un lado, hay cocinas económicas, está la Secretaría de Servicios Públicos, está la Policía, eso genera contaminación”, explicó Pablo Aparicio, vecino de la calle Playa Larga.

Pese a que se buscó una explicación de Juan Carlos Segura Espadas, titular de Servicios Públicos para conocer los motivos de la expansión del basurero, no hubo contestación alguna. Tampoco hubo respuesta de la directora de Medio Ambiente, Nancy Martín, aunque se le hizo llegar la denuncia ciudadana.

El basurero promovido por autoridades que ahora se denuncia, ya tiene tres reportes ciudadanos por contaminación. En diciembre de 2018 debido al mal manejo de los desechos se registró un incendio que afectó a, por lo menos, 50 familias de Villamar 1, ya que duró la propagación de humo casi cuatro días, al no ser sofocado inmediatamente. También en mayo de 2019 durante una protesta de trabajadores de Servicios Públicos Municipales, denunciaron que Segura Espadas era el responsable del crecimiento del basurero e insalubridad en dicha zona, pues bajo sus órdenes se colocan desechos de empresas particulares, pese a que está prohibido. (Noticaribe)