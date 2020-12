Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El director del Instituto de Movilidad (Imoveqroo), Jorge Pérez, advirtió que continuarán con los operativos a todo el sistema de transporte en Quintana Roo a fin de garantizar que estos atiendan las recomendaciones sanitarias y se mantengan vigentes en su documentación.

El funcionario añadió, pese a las protestas que han surgido señalando hostigamiento y acoso por parte de los elementos de dicho instituto, que estos operativos serán reforzados en próximas semanas para garantizar que nadie esté por encima de la ley y sobre todo se atiendan las protocolos sanitarios.

Abundó que en dichos operativos está constatando que no haya sobrecupo, que se cuente con sanitización en los paraderos, el uso obligatorio de cubrebocas y en la medida de lo posible se mantenga la sana distancia, en las unidades de transporte de carga también se les está verificando que cuenten con su documentación vigente para poder prestar el servicio y dejó en claro que no se trata de ninguna cacería como lo están señalando los transportistas y para ello los exhortó a atender las recomendaciones del instituto para evitar que sean sancionados

“No son cacerías ni acosos como luego nos etiquetan, a la gente se les dice estás actuando mal porque traes sobrecupo o no trae una póliza de seguro como ha sucedido constantemente, no se les puede permitir seguir circulando porque puede tener un problema mayor o un accidente y el pasaje queda desprotegido, esto es insoslayable que una unidad aparte que no tiene una concesión no tenga por lo menos su póliza de seguro”, afirmó. (Noticaribe)

VIDEO | #CANCÚN | "NO SON CACERÍAS NI ACOSOS": Continuará Imoveqroo con operativos pese a protestas. Entrevista a Jorge Pérez.

