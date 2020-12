Toman acciones para conservar Sistema Lagunar Chacmochuch y Laguna Manatí

CANCÚN, MX.- Aunque todavía no se ha llevado la toma de protesta, ayer quedó instalado el “Subconsejo Asesor para Sistema Lagunar Chacmochuch y Laguna Manatí”, luego que los Comités de Vigilancia Participativa del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas (Ibanqroo) evidenciaran la contaminación que sufre esta área natural protegida por parte de constructores y transportistas.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) en Quintana Roo, Efraín Villanueva Arcos, destacó la importancia del Subconsejo, pues una de las grandes problemáticas de estos espacios está relacionada con la contaminación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y el vertimiento de lixiviados y aguas residuales.

El sistema lagunar se localiza en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres y en su investigación “Análisis de la Biodiversidad de Peces en dos Sistemas Lagunares del Caribe Mexicano”, José Adán Caballero Vázquez y María Eugenia Vega Cendejas llegaron a la conclusión que el sistema lagunar de Chacmochuch “es un espacio para alimentación, descanso, reproducción, desarrollo y maduración de esas especies.

Su importancia económica es relevante en la sustentación de la actividad pesquera comercial y deportiva; es además soporte de los ecosistemas arrecifales adyacentes de la zona marina”.

Por ello, en el marco del Día Mundial del Suelo, que se cada 5 de diciembre, la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA) se instaló el Subconsejo asesor para el Sistema Lagunar Chacmochuch y Laguna Manatí, que funcionará como órgano de consulta, apoyo y concertación, integrado por los sectores público, social, académico, privado y organizaciones no gubernamentales, cuyo objeto es asesorar, recomendar, apoyar y actuar como un vehículo para facilitar la participación social, el acercamiento con actores claves y la generación de relaciones públicas. La “Laguna Manatí” está inmersa en la mancha urbana de Cancún.

Colinda en su porción occidental (Oeste) con el desarrollo de la colonia “Lombardo Toledano” y “Corales”; al Sur con la Avenida “José López Portillo” y el megadesarrollo inmobiliario-turístico “Puerto Cancún”; y al Oriente con la colonia “Puerto Juárez”, de ahí la importancia de la urgente intervención de los tres órdenes de gobierno para conservarla.

INTEGRANTES DEL SUBCONSEJO

La estructura del Subconsejo quedó de la siguiente manera, presidente: el titular de la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán A.C.; secretario técnico: el titular del Instituto de Biodiversidad Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo. Y representantes del sector gobierno, académico y de investigación, organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial.

Para la creación del Subconsejo Asesor para Sistema Lagunar Chacmochuch y Laguna Manatí participaron representantes del sector gobierno: dirección General de Ecología de Benito Juárez, dirección de Ecología y Medio Ambiente de Isla Mujeres, dirección de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo, dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo, delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Quintana Roo, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en Quintana Roo.

Además los como representantes del sector Académico y de Investigación profesores de la Universidad del Caribe.

Representantes del sector empresarial: Desarrollos Hidráulicos De Cancún, S. A. de C.V. y/o Aguakan, Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.Los representantes de Organizaciones de la sociedad civil: Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de Q. Roo. Zona Norte, Servicios Ambientales y Jurídicos S. C., Comité Comunitario Río Chacmochuch, Comité Comunitario Laguna Manatí, Amigos de Sian Ka´an A. C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C., Colegio de Biólogos de Quintana Roo A. C., Club de Green Jay Mayan Birding., Kanantik, Servicios y Soluciones Ambientales. (AGENCIA SIM)