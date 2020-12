Salinas Pliego llama ‘partido de la muerte’ al gobierno encabezado por AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, llamó “Partido de la muerte” al gobierno de AMLO por haber tomado medidas restrictivas para combatir la pandemia de Covid-19 y lo acusó de provocar un colapso económico, publicó sdpnoticias.com.

En el programa “A quien corresponda”, dirigido por Jorge Garralda, Ricardo Salinas Pliego dijo que el mundo está dividido en dos: las personas que le tienen miedo a la muerte y los que quieren vivir. Y señaló que el gobierno de AMLO tiene una narrativa de miedo a la muerte, por las medidas sanitarias que ha decretado.

“El problema es que quienes le tienen miedo a la muerte han llevado la narrativa por estos nueve meses y su receta es la misma: cuídate mucho, quédate en casa, usa el tapabocas, no salgas, no hagas fiestas, y qué ha pasado nada, están desconectados de la realidad”, espetó.

Salinas Pliego aseguró que las personas que han tomado las medidas sanitarias decretadas por el gobierno de AMLO han provocado un colapso económico y perdidas de millones de empleos, a pesar de eso el coronavirus Covid-19 continúa.

“Los que le han hecho caso al partido de la muerte pues han creado un colapso económico, miles de empresas han cerrado, millones de empleos se han perdido y sin embargo, el virus sigue”.

Ricardo Salinas Pliego habla de sus privilegios

En el programa, Ricardo Salinas Pliego destacó que él si puede seguir la medida de quedarse en casa, porque tiene mucho dinero y comodidades. Sin embargo, otras personas no viven como él y tienen que salir a las calles a producir, aseguró.

“Si a mí me dicen que me quede en casa. Yo no necesito trabajar, yo tengo mucho dinero y comodidades, y me puedo quedar todo el tiempo que quiera en casa sin salir, pero la demás gente no vive así y entonces qué les decimos”.

Ricardo Salinas Pliego dijo que los negocios sólo están cerrando debido a las restricciones impuestas por los gobiernos y por otra parte porque no hay clientela. Sin embargo, la gente que no está en riesgo deben de salir a trabajar y a producir.

“Necesitamos vivir, la vida es un riesgo (…) los humanos tenemos está desagradable costumbre de morirnos, todos nos vamos a morir, claro… no empujen, no queremos que sea ahorita, pero no podemos vivir con ese miedo a la muerte”. (Fuente: sdpnoticias.com)