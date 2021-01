Inversión restaurantera en Cancún va en aumento, anuncia Canirac

CANCÚN, MX.- Empresarios restauranteros de la ciudad de México, Puebla, Monterrey y Guadalajara siguen confiando en el destino para llevar a cabo sus proyectos, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, Marcy Bezaleel Pacheco, quien detalló que en el caso de la zona hotelera de Cancún actualmente se registra la construcción de tres restaurantes.

Los empresarios le están apostando a Cancún, Isla mujeres y Puerto Morelos porque saben que tradicionalmente hay una afluencia turística fuerte y, dado que en sus lugares de origen no venden lo mismo, decidieron desarrollar aquí sus respectivos proyectos, aseveró.

Recordó que por la pandemia unos 300 restaurantes tuvieron que cerrar definitivamente, pero también recordó que el mismo número de nuevos establecimientos se abrió, los cuales son de varios tamaños, desde pequeños.

En relación al incremento de precios que presentaron en 2020 varios insumos que utiliza el sector y los que se esperan este año, Bezaleel Pacheco dijo que en febrero próximo aplicarían un alza “de algunos “centavos”, en los platillos.

“De antemano estamos conscientes que las personas no están muy bien su economía y obviamente no podemos tener incrementos elevados, más por cómo está la economía en el país, pero sí se registrará un ligero aumento en lo que venden los restaurantes, porque si no, no podríamos aguantar, pero realmente estos incrementos serán en muy bajos”, refirió.

Finalmente, señaló que durante los tres primeros meses del año llevarán al cabo campañas de radio o en otros medios para seguir concientizando a la población a no relajarse, pues la pandemia sigue presente y no se debe bajar la guardia, aun y cuando llegue la vacuna al país y al Estado. (Infoqroo)