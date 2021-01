YUCATÁN | Motul cambia calesas tiradas por caballo a motorizadas, para evitar el maltrato animal

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- El uso de calesas tiradas por caballos aún son permitidas en Yucatán, sin embargo, hay algunos municipios en los que sus habitantes han decidido sustituirlas por las motorizadas, sumando así al bienestar animal.

Tal es el caso de Motul, en donde a finales de 2020, José Dzib Canché y Roger Daniel Campos Guerra crearon una calesa motorizada y al ver la aceptación que tuvo entre las personas, para este 2021 ya han planeado construir otras dos más.

Antes de la pandemia por coronavirus (COVID-19), José Dzib se dedicaba a trabajar en la isla de Cozumel, pero en cuanto surgió la contingencia sanitaria, él se quedó sin trabajo y regresó a Motul, en donde de inmediato se dedicó a construir la calesa con motor.

“Yo he visto que ahora ya no es sano que los animales sean usados para la calesa, las personas que defienden a la fauna dicen que no es bueno, así que por eso se me ocurrió hacer una motorizada”, indicó.

La inversión para su realización ascendió a más de 700 mil pesos y aunque él quisiera en un futuro poder contar con una calesa eléctrica, son más costosas.

José Dzib dijo que él tomó de referencia las calesas que ya circulan en Guadalajara, pero en este momento no está dentro de sus posibilidades poder hacer una eléctrica.

Para este 2021, los hombres de Motul estiman construir dos calesas más para que las personas de la zona se acostumbren a ver que es posible continuar con las tradiciones sin recurrir a la explotación animal.

Ellos estiman que cuando la situación mejor, podrán atender a mayor cantidad de turismo y también las rentarán para eventos sociales, ya sean bodas o XV años. (Noticaribe)