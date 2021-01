AMLO REAPARECE EN VIDEO: Pandemia hizo aflorar fraternidad de mexicanos, asegura

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció en un video en redes sociales donde agradeció por las muestras de afecto durante su aislamiento tras contagiarse de Covid-19, publicó mvsnoticias.com.

“Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido”, dijo.

Indicó que se encuentra bien, pero debo seguir en aislamiento… “ahora me acicalé para poder estar con ustedes, no todos los días me visto así, pero sí todos los días he estado trabajando”. (Fuente: mvsnoticias.com)