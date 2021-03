ESCUELAS ‘PATITO’: Protestan contra universidad privada de Chetumal por incumplir con certificados y títulos

CHETUMAL, MX.- Un grupo de alumnos del instituto universitario Carl Rogers se manifestó esta mañana en las instalaciones del instituto para exigir la entrega de sus certificados y títulos por los que pagaron más de 16 mil pesos desde hace tres años.

“La escuela nos retiene nuestros certificados y títulos, los cuales nos corresponden por derecho, ya que egresamos, algunos compañeros en el 2018, y en mi caso estudié el diplomado que terminé en el 2019”, expresó Ángel Eduardo Reyes, egresado de la licenciatura de Psicopedagogía.

Explicó que aunque han acudido varias veces a solicitar información, los representantes del colegio aún no les dan fecha para la emisión de sus documentos.

También lamentó que por esta situación muchos de sus compañeros han perdido oportunidades laborales y la posibilidad de estudiar algún postgrado, pues les piden como requisito su título de licenciatura.

“Algunos compañeros ya quieren proceder legalmente por la situación. Llevan tres años esperando y no hay respuestas”, apuntó.

Por su parte, María José Chi, egresada desde 2018, señaló que en la sede del Carl Rogers en Puebla también hay estudiantes en la misma situación.

“Yo estuve investigando, porque me quería comunicar con rectoría en sede que es Puebla y entrando a la página me llevó la sorpresa que también en la sede que hay en Puebla hay una muchacha que no ha recibido su título, entonces yo no sé qué pasa con el instituto”, reveló.

Los afectados han acudido ante las autoridades educativas en el estado y ahí les han informado que la citada universidad tiene varios trámites pendientes, entre ellos la actualización de su Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), por ello esta imposibilitada para tramitar y emitir los certificados y títulos de sus egresados. (Agencia SIM)