Denunciante de Félix Salgado abandona proceso legal contra su presunto agresor

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Basilia Castañeda Maciel dio a conocer que no continuará más acciones legales en el proceso contra Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a Gobernador de Guerrero, por violación, debido a la impunidad de las autoridades y la imposibilidad de seguir costeando todos los gastos, publicó sinembargo.mx.

“He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal pues, hasta el momento, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero (FGJG) se me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esa vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar”, destacó Castañeda Maciel, mediante un comunicado en el que agradeció al exfical de Guerrero, Xavier Olea Peláez, quien la apoyaba en el proceso legal.

La presunta víctima comentó que las autoridades no han logrado transformarse para apoyar y hacer justicia, pues “no han incorporado personal que sepa investigar con perspectiva de género y que erradiquen los privilegios en el acceso a la justicia, la responsabilidad de esa impunidad no está en manos de las víctimas”.

“Mi responsabilidad como víctima es proporcionar la información y presentar la denuncia con los elementos necesarios para que estas conductas violatorias de diversas normatividades sean investigadas… Por ahora se siguen manteniendo los privilegios que sostienen la impunidad a través de invocar formalidades y que incrementan el riesgo de quienes denunciamos”, aseguró.

El pasado 10 de marzo, Basilia Castañeda recibió un citatorio por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, para presentarse el 15 de marzo al desahogo de pruebas y alegatos; mientras que a Salgado Macedonio se le pidió hacer acto de presencia al día siguiente.

Castañeda afirma que la CNHJ no actuó con perspectiva de género a pesar de que se aceptó el testimonio rendido en el procedimiento de oficio y las pruebas de violencia ejercida contra ella y su familia.

“Puesto que se me citaba para desahogo de todas las pruebas para la audiencia del lunes 15 de marzo, pero dejaban a mi costa y acción esas dos periciales psicológicas -una de las cuales incluía la valoración psicológica del perfil del demandado-, solicité que se pospusiera hasta que no se diera respuesta a esa solicitud y, además, insistí en que se diera respuesta a las cuatro solicitudes que he hecho de medidas cautelares. Todo esto me fue negado y se sostiene la audiencia para el día de mañana lunes 15 de marzo”, recalcó.

Félix Salgado Macedonio presentó como prueba a su favor una carta de no antecedentes penales; además, el candidato de Morena destacaba que se le estaría juzgando dos veces y la CNHJ no tiene competencia para investigar delitos.

Andrés Manuel López Obrador acusó que el exfiscal de Guerrero, Xavier Olea, estar detrás de las denuncias de agresiones sexuales interpuestas en contra del Senador con licencia.

El mandatario hizo dicha mención del exfuncionario luego de criticar al diario The New York Times por haber publicado un texto en el que señala que López Obrador ha respaldado al aspirante a la candidatura de Morena al Gobierno de Guerrero, lo que ha generado división al interior del partido.

López Obrador también sugirió de nueva cuenta que las acusaciones en contra de Salgado Macedonio tienen motivos políticos.

Polémica candidatura

Esther Araceli Gómez Ramírez, del Comité Nacional de Elecciones de Morena, durante un evento de campaña, recalcó que Salgado Macedonio cuenta con los elementos necesarios para representar al partido como candidato a Gobernador de Guerrero.

“Félix Salgado Macedonio no necesita porras, ya lo legitimó Guerrero, ya lo avaló Guerrero, Félix Salgado Macedonio necesita a cada soldado, cada hombre, cada mujer, promoviendo el voto, asegurando los votos en la urna, defendiéndolo, necesitamos que cada guerrerense, hombre o mujer, nos ayude allá afuera, construyendo las estructuras que tanta falta nos hacen”, aseveró Gómez Ramírez.

A esta situación, se le agrega que el candidato aseguró ser víctima del mayor linchamiento político y mediático sin precedentes a la par que recalcó ser un luchador social y estar con la cara en alto, la conciencia tranquila y la calidad moral necesaria para hablarle al pueblo.

“He sido objeto de un linchamiento político y mediático, sin precedentes alguna en la historia de México, auspiciado y patrocinados por los intereses oscuros y los poderes fácticos, cuyo principal objetivo es obstaculizar el proyecto de la Cuarta Transformación, movimiento impulsado por nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador”, mencionó.

Muchas mujeres han rechazado esta candidatura y además de Morena, el Presidente López Obrador ha sido fue fuertemente criticado por no tomar una posición tajante ante las acusaciones contra el guerrerense. Sus comentario ambiguos lo situaron ante la opinión pública y ante movimientos feministas como un “defensor” de Salgado Macedonio. (Fuente: sinembargo.mx)