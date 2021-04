‘Viuda de Mireles’ busca diputación local por Morena en Michoacán

MICHOACÁN, MX.- La candidata a diputada de Morena, Estephania Valdés, se promueve como “viuda de (José Manuel) Mireles”, el ex líder de las autodefensas de Michoacán que falleció por Covid en noviembre del año pasado, publicó aristeguinoticias.com.

Valdés usa incluso un sombrero similar al que portaba el doctor.

En redes sociales han criticado especialmente este cartel:

En sus redes, la candidata resalta el apellido de Mireles:

Feliz de recorrer las calles de #BuenavistaTomatlan uno de los 8 municipios que conforman mi distrito, escuchar a su gente me compromete más y me da la seguridad de que éste 6 de junio vamos a ganar!!

Ánimo no les voy a fallar!!#MORENAPT #juntosharemoshistoriaenmichoacan pic.twitter.com/KCHQJev202

— Estephania Valdes de Mireles (@EstephaniaVald4) April 21, 2021