ALERTA EN CANCÚN PORQUE LA INSEGURIDAD SE ESTÁ SALIENDO DE CONTROL: Empresarios de Quintana Roo advierten de los ‘focos rojos’ que se han encendido en los diversos sectores  por avance de la delincuencia

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX. – Con el llamado unánime a la población en general a que denuncien los hechos delictivos que se han estado registrando en Cancún, los empresarios levantan la voz y exigen a las autoridades “apretar” estrategias de seguridad para atender la problemática que pone a Cancún en un doble riesgo de dejar de recibir visitantes, porque sigue siendo también muy alto la posibilidad de regresar al rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico.

Señalan que las autoridades no pueden permitir que la ola de violencia se apodere del destino, tras registrarse 8 asalto a restaurantes en menos de 24 horas, uno de ellos en exclusiva zona turística, incremento en los homicidios, extorsiones, asaltos a mano armada en el transporte, entre otros delitos que están generando pánico no solo en los habitantes, también en los turistas.

Para el presidente de la COPARMEX Quintana Roo, Sergio León Cervantes, es importante que la población también denuncie porque los delitos cometidos a restaurantes este fin de semana se lograron hacer algunas detenciones después de haber presentado las denuncias, al mismo tiempo dijo, que se hace necesario que entre en operación el C5 para reforzar la estrategia de inteligencia en el combate al crimen organizado.

“Pero también es muy importante denunciar, tenemos todas las herramientas que pueden ayudar para trabajar en las investigaciones y detener a los culpables, esto no funcionará si la ciudadanía no pone de su parte, pero hay muchos delitos que se cometen y no se denuncian y la autoridad no puede permitir que la situación se salga de control, estamos a tiempo para actuar”, señaló.

Para el presidente de la Asociación de Plazas comerciales, calificó como un hecho muy grave que centros comerciales como Puerto Cancún no tengan protocolos que eviten hechos como el asalto a un restaurante.

Dijo que ahí se tendrán que reforzar las medidas de seguridad porque la delincuencia ya se está extendiendo a toda la ciudad y que es inaceptable que se permitan estos hechos.

“Yo creo que hay que reforzar los trabajos de inteligencia, hay que reforzar el tema de las denuncias, utilizar más las herramientas tecnológicas para saber cómo se está movimiento la delincuencia y saber por dónde atacar, estamos viendo que es mayor la gente que viene a cometer delito y no debemos permitir que estos delitos sigan en aumentando”, denunció.

En tanto el también empresario Adrián López Sánchez, ex presidente de Coparmex, coincidió en señalar que el tema de la inseguridad se está saliendo de control, pero también señala que es importante denunciar y lamentó que la presencia de las fuerzas federales no sea tan visible ahora como se deba hace algunos meses. (Noticaribe)