“LOS RESTAURANTES NO SON FOCO DE CONTAGIO”: Rechaza dirigente nacional de Canirac restricciones en horario de funcionamiento y aforos y pide ser tomados en cuenta antes de implementar cualquier acción que involucre a la industria

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras ser notificado por su delegación en Quintana Roo de la restricción en el horario de funcionamiento y de aforo por el color naranja del semáforo sanitario estatal, el presidente nacional de la Canirac, Germán A. González, envió una carta al gobernador Carlos Joaquín González para afirmarle que los restaurantes no son focos de contagio y pedirle que antes de implementar cualquier acción en los que se involucre la industria sea comentada directamente con la cámara porque “los restauranteros saben y conocen su realidad y siempre estamos dispuestos a dialogar y colaborar con las autoridades”.

En la carta, el presidente nacional de la Canirac hizo un llamado de auxilio ante el riesgo de cierre de 3 mil 500 restaurantes de un padrón de 9 mil 775 existentes en el Estado, ya que han tenido que sobrevivir solos sin apoyos significativos.

Manifestó su preocupación por las restricciones en horario de funcionamiento y aforos en un sector que ha sido uno de los más afectados por la pandemia con importantes pérdidas económicas y sobre todo de empleos que afectan a miles de familias quintanarroenses.

“Entendemos que su decisión obedece a disminuir los contagios y el número de hospitalizados que se ha ido incrementando en los últimos días por lo que la Canirac implementó el protocolo Mesa Segura con las recomendaciones y lineamientos nacionales e internacionales y de las autoridades sanitarias lo que implicó inversiones que no estaban contempladas como son equipamiento para el personal, sanitización, tapetes, termómetros y capacitación, entre otros”, explicó.

Dijo que lamentablemente, durante el pasado periodo electoral, “fuimos testigos como en la gran mayoría de los eventos políticos de los distintos partidos no se cumplieron con las medidas sanitarias”.

“Señor Gobernador, si están aumentando los contagios no es por la industria restaurantera sino por la negligencia de los actores políticos y de quienes no cuidaron que esto no sucediera. No le haga pagar a los restaurantes los platos rotos”, afirmó.

El dirigente nacional de la Canirac explicó que los que más resienten estas medidas son los meseros, cocineros, ayudantes, parrilleros, y cajeros porque dejan de recibir su salario y propinas, las cuales son un recurso muy importante para mantener a sus familias y también se afecta a la cadena productiva que está detrás de los restaurantes, es decir a los proveedores locales que venden a estos lugares como son panaderos, tortilleros y productos agrícolas que dejan de recibir pedidos.

Reiteró que las nuevas medidas anunciadas en la Quintana Roo ponen en riesgo la viabilidad de muchos restaurantes y por supuesto el trabajo del personal pues ya no hay ahorros de los que se puede echar mano y falta mucho tiempo para que el sector recupere los niveles de ventas que tenía antes de la pandemia.

Hizo énfasis en su petición de que antes de implementar cualquier acción en los que se involucra la industria sea comentada directamente con la cámara “los restauranteros saben y conocen su realidad y siempre estamos dispuestos a dialogar y colaborar con las autoridades”

Manifestó su confianza en la sensibilidad para permitir la operación de los establecimientos al aforo y horario en el que venían trabajando. (Noticaribe)