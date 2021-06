Alertan por riesgo de desabasto de retrovirales para pacientes con VIH en Quintana Roo

CANCÚN, MX.- Roberto Guzmán, presidente de la asociación civil “Red Posithiva”, adelantó que, aunque en la actualidad en las farmacias de los servicios de salud se cuenta con los retrovirales para el tratamiento del VIH, en breve podría haber un desabasto, debido a que no se han adquirido más de este medicamento.

“Todavía de la semana pasada hay, digamos claves, porque así es cómo se manejan los retrovirales, hay claves no adjudicadas, hay claves que todavía no se deciden si se comprarán o no, hay muy pocas que ya se compraron”, señaló al asegurar que mantiene reuniones de trabajo con representantes del Consejo Nacional para Prevención y Control del SIDA (CONASIDA).

“Pero el dilema que ahora tenemos nosotros cuando se compren, que deberían haberse comprado desde abril y mayo y no ahorita que apenas van a hacer la adjudicación, es cómo se va distribuir todo este material a todos los estados y organizaciones”, apuntó.

Aseguró que los últimos reportes indican qué hay abasto en las farmacias del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de salud, al igual de cuáles serán las claves que se agotarán en dos y cuatro meses.

“Por más que nos pueda decir el Gobierno del Estado que hay retrovirales, habrá un desbasto”, finalizó. (Agencia SIM)