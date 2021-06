LA ESTAFA MAESTRA | Rosario Robles cerca de lograr arresto domiciliario…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal con sede en la Ciudad de México ordenó revisar la medida de prisión preventiva ejercida contra Rosario Robles, ex secretaria federal de Enrique Peña Nieto que está presa desde 2019, publicó infobae.com.

De este modo, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu), presuntamente implicada en la Estafa Maestra, podría llevar su proceso penal en arresto domiciliario.

La notificación oficial de esta revisión aún no se hace de manera pública; sin embargo, Sergio Arturo Ramírez, abogado de la ex funcionaria declaró en una entrevista para Grupo Fórmula que “un juez de distrito ordena que se vuelva a llevar a cabo la audiencia y que se tomen en consideración o no los elementos mediante los cuales le justificaron de primera instancia la prisión a la maestra (Robles Berlanga)”.

Esto porque la también ex jefa de gobierno del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, lleva un proceso por su presunta relación en el delito de uso indebido del servicio público, al ignorar deliberadamente un desvío de más de 5 mil millones de pesos en un caso de triangulación de recursos a través de universidades públicas estatales y empresas fantasma conocido como La Estafa Maestra.

Cabe destacar que el delito que se le imputa no es considerado grave, por lo que normalmente este caso se llevaría en arresto domiciliario; sin embargo, el juez a cargo del caso en agosto del 2019 determinó que existe riesgo de fuga por parte de la señalada, motivo por el cual ordenó su detención y encarcelamiento.

Ante esta medida cautelar, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la última administración federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que es víctima de una persecución política orquestada desde los círculos de poder incrustados en Morena.

Y fue en este contexto en el cual la defensa de Robles Berlanga promovió numerosos amparos para que su estancia en reclusión sea valorada nuevamente, por lo que todos los amparos de Rosario Robles fueron concentrados en el Juzgado Tercero de Distrito para evitar sentencias contradictorias.

La audiencia se llevará a cabo en un periodo máximo de 15 días, estimó Ramírez, donde se revalorará si Rosario Robles permanecerá en el Centro Femenil De Reinserción Social Santa Martha Acatitla, al oriente de la Ciudad de México.

El seguimiento contra Robles Berlanga inició en 2018 con una publicación de Animal Político titulada La Estafa Maestra, esto porque la periodista Nayeli Roldán Sánchez así tituló un reportaje en el que documentó una serie de desvíos de recursos del erario nacional que pasaban por universidades estatales que subcontrataban a empresas fantasmas para supuestamente realizar trabajos para Petróleos Mexicanos (Pemex). Como la publicación ocurrió cuando aún Peña Nieto era presidente y señalaba al candidato del PRI a la presidencia, a tres miembros del gabinete presidencial y a la petrolera mexicana, no hubo ningún seguimiento judicial; sin embargo, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, se inició el seguimiento del caso.

Antes de que AMLO cumpliera un año como jefe del ejecutivo federal, el 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva justificada. Originalmente, sería una medida temporal, pero hasta el día de hoy sigue presa. Posteriormente, el 18 de septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, inhabilitó por 10 años a Rosario Robles para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, esto debido a que presuntamente falsificó información en su declaración patrimonial.

Y es así como llegó la ex perredista al 2021, en la espera de que se revierta el modo en el que afrontará la justicia en México. (Fuente: infobae.com)