‘Lo vamos a lamentar’ advierte Aureoles tras no ser recibido por AMLO en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Luego de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, esperara cuatro horas sin éxito para ser recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), utilizó sus redes sociales para enviar una dura advertencia al presidente de México, pues, considera, el país está en riesgo de ser gobernado por el crimen organizado, publicó infobae.com.

“Luego de más de 4 horas esperando frente a Palacio Nacional, y sin señales positivas del presidente López Obrador, me retiro”, comenzó en su mensaje. “Pero les aviso que no voy a parar porque entiendo la relevancia de la información que tengo en mis manos para la nación”.

Continuó su discurso asegurando que acudirá a la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) y a las instancias que sea necesario para “denunciar la gravedad de la intervención del crimen organizado en la elección y la amenaza que representa para el futuro de este país”.

Además, hizo una fuerte advertencia por medio de su cuenta de Twitter:

“Le pido al presidente que recapacite, sé que no quiere un país gobernado por el narco y, con lo sucedido el 6 de junio, México va por ese camino. Si no actuamos a tiempo, lo vamos a lamentar”.

El gobernador llegó muy temprano esta mañana a Palacio Nacional, luego de que el presidente dijera hace unos días que si tenía pruebas de la incursión del narco en las elecciones, las presentara.

Durante la conferencia matutina de este 29 de junio, el presidente dijo que no recibiría a Aureoles porque “es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE, el Tribunal Electoral y si se trata de una acusación sobre un ilícito, hay que acudir a la Fiscalía. Entiendo que viene aquí porque quiere aprovechar que están ustedes y no es poca cosa la mañanera, todo lo que aquí ocurre es información y noticia pero no es el lugar”. Además de que señaló que sería una falta de respeto para la investidura presidencial.

Tras esto, en un videomensaje grabado a las afueras de Palacio Nacional, el gobernador Michoacán explicó que llegó buscando ver al ejecutivo mexicano. Sin embargo, “no me recibió, argumenta que él no es la instancia que me vaya al INE que me vaya a quién sabe dónde, pero no es el caso”, explicó.

Por otro lado, señaló que tampoco se presentó a demeritar la investidura presidencial. “No es el caso, yo sí soy hombre de leyes, sé respetar y la investidura presidencial nunca estará en riesgo si me recibe”, señaló antes de reiterar “su profunda preocupación porque al estado de Michoacán regresen los narcogobiernos”.

Recordó que el presidente dijo que sus advertencias sobre la incursión del narco en las elecciones eran “amarillistas y sensacionalistas”, pero que traía pruebas consigo para sustentar sus afirmaciones. “Si ya hicieron lo que hicieron en las elecciones del 6 de junio el crimen organizado, ahora el riesgo más evidente es que quieran hacer lo mismo el 24 y que sean ellos los que pongan al siguiente presidente”, señaló el ejecutivo.

Anteriormente, en una entrevista previa con Ciro Gómez Leyva, el gobernador de Michoacán dijo que la elección del pasado 6 de junio debería ser anulada porque “los michoacanos no queremos que regrese el narcogobierno, un gobernador impuesto por el crimen organizado”.

En ese sentido, el mandatario acusó públicamente que el crimen organizado impuso la victoria del candidato morenista Alfredo Ramírez Bedolla. “El crimen organizado va a poner otra vez al gobernador. Es decir, Alfredo Ramírez Bedolla, representara otra vez al crimen organizado en el gobierno de Michoacán, porque ellos lo pusieron”. (Fuente: infobae.com)