AMLO pide relevar al Fiscal General de Guanajuato tras 12 años en el cargo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que deben renovarse las autoridades que tienen la encomienda de garantizar la seguridad en Guanajuato, toda vez que no hay buenos resultados en esa materia e incluso, aseguró que si el procurador del estado fuese gerente de una empresa “ya lo hubieran corrido”, publicó infobae.com.

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador señaló que Guanajuato es uno de los estados en donde hay más violencia sin que haya una mejora.

“Debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión respetuosa de la soberanía del estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del estado. Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato”, destacó.

“No es posible.. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido, hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, en donde está de por medio la vida de la gente.. Y pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que corresponde al fuero federal, porque sin duda cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, porque cuando no hay una frontera entre delincuencia y autoridades no se avanza”, insistió.

El Jefe del Ejecutivo federal recalcó que los cambios son necesarios ante los malos resultados, sobre todo en materia de seguridad, por lo que confió en que el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, “actúe y tome decisiones”.

“¿Cómo legalmente se va a mantener a un funcionario por 12 o 15 años? Todo eso lo crearon para afianzar la impunidad, son cosas que hay que revisar.

“Ojalá que el gobernador actúe y tome decisiones, el gobierno no puede estar secuestrado por facciones por intereses de grupo. Nada de que una secta es la que domina y los líderes de esa secta tienen privilegios, son los que mandan, como una vanguardia donde el gobierno está sometido a un grupo, el gobierno no puede ser una facción, es para proteger al pueblo sea de la ideología que sea, de las creencias que sean”, enfatizó.

López Obrador aseguró que la federación ha hecho “muchas cosas” para ayudar a disminuir la violencia en la entidad, pero en el caso de los homicidios -dijo- son delitos del fuero común.

“Hemos hecho muchísimas cosas, ayudando, pero estamos hablando de homicidios, son delitos del fuero común. ¿Quienes hacen las investigaciones? Las fiscalías estatales… ¿Quienes solicitan las órdenes de aprehensión? Las autoridades de la Fiscalía y hay mucho problema y no vincular la delincuencia organizada a los procesos electorales… no querer controlar políticamente mediante alianzas, con la delincuencia”, señaló

Puso como ejemplo el caso de Veracruz, en donde los índices de violencia e inseguridad también eran muy altos, pero a raíz de un cambio en las autoridades encargadas del tema, se redujeron de forma significativa los homicidios dolosos.

“Había un fiscal así, se cambió el fiscal. Costó muchísimo porque los dejaron blindados… bueno, a partir de que cambió el fiscal ahí están también los datos, una disminución en índices delictivos, en particular en homicidios y secuestros”, dijo, al tiempo que señaló una gráfica con datos de los homicidios ocurridos el jueves, en donde se ve que Guanajuato sigue estando como el primer en homicidios dolosos. (Fuente: infobae.com)