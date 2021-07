Exhiben a funcionario de la CDMX que ‘despidió’ a colaborador por WhatsApp

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), órgano desconcentrado del Gobierno de la CDMX, confirmó en Twitter que ‘despidió’ a un colaborador, después de que se hizo pública parte de una conversación en WhatsApp, publicó Excélsior.

El colaborador en cuestión le pide “si no me quieres en el equipo y estás inconforme con mi desempeño tienes que correrme… es lo que dice la ley federal del trabajo”.

A lo que Pepe Merino le responde “Ok, estás despedido”.

Las imágenes de esta conversación se difundieron en redes, por lo que el funcionario tuvo que salir a confirmar el hecho a través de su cuenta de Twitter:

“Sobre el screenshot que mandaron sobre cómo despedí a un miembro de mi equipo. Es cierto. Evidentemente no voy a revelar su nombre, no quiero que esto le afecte más. Mi error fue no haberlo decidido antes y acumular frustración con su pobre desempeño y terrible disposición”.

“En la ADIP hay un nivel de compromiso y entrega a la que algunos no están acostumbrados. Por mi equipo habla su desempeño y es un grupo del que me siento emotivamente orgulloso. Por mi parte, procuraré mejorar formas. Quienes han trabajado conmigo podrán dar mejor juicio que yo”.

Sobre la especulación que se hizo en las redes respecto a que se trataría de uno de sus colaboradores más destacados, Eduardo Clark; el mismo Merino dejó claro que no se trata de él y destacó su trabajo así:

“La selección de la conversación privada que envió está persona hace creer que se trata de Eduardo Clark. No imagino un universo en el que eso pudiera ocurrir. La capacidad, compromiso y rigor de Clark es de dominio público. Es un gran ejemplo de la ética de servicio de la ADIP”. (Fuente: Excélsior)