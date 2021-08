Padres de familia y maestros deciden no volver a clases presenciales en primaria de Chetumal

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Padres de familia y maestros que integran el comité de participación de salud escolar de la primaria “Francisco I. Madero” se reunieron y determinar que, por el momento, no regresarán de manera presencial porque la escuela no reúne las condiciones mínimas necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes.

A pesar que se encuentra en la lista de 350 escuelas que fueron vandalizadas durante la pandemia, tendrán que esperar a que les toque el turno para ser atendidas por las autoridades educativas.

“Nos dijeron que debíamos asistir a la escuela con el inicio del ciclo escolar pero no tenemos termómetros infrarrojos para tomar temperatura corporal, no hay gel, nos dijeron que nos iban a entregar un kit desinfectante pero no lo hemos recibido además la escuela no cuenta con energía eléctrica ni tampoco con agua potable”, señaló la directora del plantel, Guadalupe Vázquez Andrade.

Explicó que al permanecer cerrada por la pandemia la escuela fue vandalizada y sustrajeron más de 500 metros de cable, se robaron la bomba y los dos tinacos y con esas condiciones tomaron la determinación de no regresar a clases presenciales.

Vázquez Andrade dijo que entregaron un oficio a la Secretaría de Educación para reportar las condiciones en las que se encuentra la escuela por los actos vandálicos y les dijeron que tenían que esperar su turno para ser atendidos dentro de la lista de 3250 escuelas afectadas.

En estos momentos, el domo de la escuela tiene luz porque se conectó de manera directa porque sirve como módulo de vacunación contra el covid-19.

Recordó que durante la reunión de trabajo que sostuvieron con el supervisor educativo las escuelas que forman parte de la zona 024 reportaron que no volverán a las aulas en forma presencial porque no hay las condiciones al no tener agua ni energía eléctrica.

Dijo que hasta que no se tengan las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de los estudiantes y maestros las clases en la escuela primaria será en forma virtual.

Manifestó que en su momento, una vez que sean atendidos los requerimientos de la escuela, los integrantes del comité de salud escolar se volverán a reunir para determinar como será la atención de los niños, los horarios de clase y los periodos porque no habrá recesos.

Además los niños deberán traer su cubrebocas, gel desinfectante y su franela para limpiar sus sillas que deberán permanecer a metro y medio de distancia. (Noticaribe)