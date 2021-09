Chef yucateca pide que las cocineras tradicionales no queden fuera del proyecto del Tren Maya

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- La chef yucateca Miriam Peraza Rivero, presidenta de Maestras del Fuego Yucatán, dijo sentir preocupación por el papel que jugarán las cocineras tradicionales en el desarrollo del Tren Maya, pero exige que sean nombradas y que su dignidad y conocimientos sean visibilizados, pues son pilar importante de la gastronomía regional.

En su ponencia “¿Dónde están las cocineras mayas?”, Peraza Rivero explicó que hoy en día se sabe de la existencia de grandes proyectos tales como el Tren Maya, para el cual se invierten miles de millones de pesos, pero hasta el momento no ha quedado claro qué papel jugarán las cocineras tradicionales en el desarrollo del mismo.

“No he escuchado que alguien las mencione o que las van a tomar en cuenta. Ellas son pilar de comunidades, son madres de nuestra raza y por ejemplo, en medio de una pandemia, no han permitido que nadie de su casa pase hambre, pues aprovechan sus conocimientos y los recursos que tienen”, mencionó.

A pesar de que se promete que el Tren Maya dejará importante derrama económica a su paso, la chef Peraza externó que siente preocupación por las comunidades que están al paso del proyecto.

Sobre todo, comentó que un desplazamiento de estas comunidades no sería viable por el riesgo de pérdida cultural que se corre.

“Escucho que los carriles estarán pasando por comunidades mayas, pero si esto llegara a provocar desplazamiento de la gente originaria va en contra de la esencia misma de una cocinera tradicional. Ellas son un pilar importante y su labor está íntimamente vinculada a su entorno natural, su clima y sus rituales porque enriquecen el calendario de sus sabores y saberes”, expuso.

De igual manera dijo que espera que las cocineras mayas tengan un lugar protagónico en los restaurantes del proyecto, pues es el que merecen tener.

“Esperemos que sea así y que no las veamos como meseras, lavaplatos o tortilleras. Hasta ahora no tengo claro el papel que tendrán, pero espero que sea uno que respete su estatura, su maestría en conocimientos, sus nombres y su dignidad y que no sean adornos folklóricos, meras escenografías para que los viajeros y turistas se tomen fotos”, manifestó.

Sustentó que esta preocupación nace porque ya ha sabido de otras vivencias en las que las cocineras comparten sus recetas a los responsables de importantes cadenas de restaurantes y las dejan en el olvido.

Por eso hace el llamado para las personas que se encarguen de establecer los restaurantes en las estaciones del Tren Maya, que sugieran planes sensibles, empáticos y respetuosos con la cultura de las comunidades de la zona y que dé el lugar preciso a las cocineras tradicionales mayas. (Noticaribe)