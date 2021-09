Critica Lili Campos inhabilitación por más de cinco años del alcalde Pedro Joaquín Delbouis por denuncia de supuesta violencia política de género

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – La presidenta municipal electa de Solidaridad, Lili Campos Miranda, salió en defensa del alcalde priista de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, al considerar como un exceso la inhabilitación por 5 años y 4 meses de la que fue objeto por magistrados de la Sala Regional Xalapa que lo encontraron responsable de violencia política contra la mujer en razón de género y que destruyó la carrera política del otrora candidato a la presidencia municipal.

Al hablar de violencia política de género, durante su participación en la Décimo Sexta edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se realiza en Monterrey, Nuevo León, Campos Miranda hizo referencia al tema de Pedro Joaquín Delbouis y la presidenta municipal electa, Juanita Alonso Marrufo.

En Quintana Roo tenemos un caso donde un candidato que, en uno de sus eventos, dijo que “las personas que eran priistas y se fueron con los prietos, refiriéndose a Morena, eran traidores, pero lo dijo en general sin mencionar nombres ni responsabilizar a nadie en particular”.

“¿Pero qué creen? La Sala Regional Xalapa resolvió su inhabilitación por 5 años y 4 meses y al inhabilitar a una persona le estás acabando su carrera política”, señaló.

Campos Miranda señaló que una persona impugnó las palabras del ex candidato a la presidencia municipal de Cozumel porque se puso el saco y le quedó el traje.

Parafraseando, sin mencionar nombres, señaló “que porque era priista y que porque me fui a Morena, que además me dijo prieta, entonces soy una traidora, entonces impugnó y la Sala Xalapa resolvió que esa persona que hizo mención quedaba inhabilitada por cinco años. ¿Ustedes creen que eso no fue un exceso de las autoridades jurisdiccionales?”, preguntó a los asistentes a su conferencia al considerar que esas frases eran agresión nada más.

Señaló que el denostar y el mal uso de las redes sociales puede causar una sanción administrativa que puede ocasionar la inhabilitación de una persona y quedar inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en razón de Género “e incluso puedes cometer un delito “.

Campos Miranda recordó que fue objeto de violencia política en razón de género cuando fue candidata a diputada local y que, a pesar de contar sólo con un protocolo, pudo dar con el responsable de una serie de publicaciones en su contra y que se le ordenará retirar todas las publicaciones, aunque la información quedó en redes sociales porque fue muy replicada.

Dijo que como legisladora también fue objeto de violencia política de género pero, tras una denuncia, logró que el responsable fuera aprehendido y se encuentre encarcelado (en referencia al empresario Carlos Mimenza).

“No lo hice con ánimo de querer meter a esa persona en la cárcel claro que no, lo hice porque debo ser congruente con lo que digo y lo que hago, y demostrar que las mujeres pueden que sus sueños no las deben frustrar que al contrario siempre suelen y logren sus objetivos”, señaló. (Noticaribe)